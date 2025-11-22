A través de las redes sociales, es como ha sido captado de viaje en Turquía el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera de 59 años de edad, quien reaparece en público.

En una foto que se ha viralizado y en la que se puede ver a Miguel Ángel Mancera con lentes y una vestimenta totalmente en color negra y chamarra.

Asimismo, en esta imagen, a Miguel Ángel Mancera se le puede ver con bolsas de compras en Turquía, por lo que entre comentarios de los internautas, acusan al político de darse la vida de “millonario”.

Pues esta reaparición en público y en pleno viaje a Turquía de Miguel Ángel Mancera las críticas han sido bastantes para el político mexicano.

Reaparece Miguel Ángel Mancera quien andaba de compras en Turquía. pic.twitter.com/qTYm4sZYhX — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 21, 2025

Reaparición de Miguel Ángel Mancera en Turquía se da luego de hablar de marcha de la Generación Z

Otros de los detalles de la reaparición de Miguel Ángel Mancera en viaje en Turquía es que se da luego de que hablara de la organización de la marcha de la Generación Z antes de que está fuera.

Pues a través de Imagen Televisión, Miguel Ángel Mancera expresó su pensamientos ante la marcha de la Generación Z, la cual d estacó era muy de sector, pues alguien que no tuviera entre 13 y 28 años no podría asistir .

Asimismo, Miguel Ángel Mancera habló cómo es que la organización de la convocatoria ha sido en las redes sociales para marcar buscar justicia entre los jóvenes, así como ver solucionar algunas otras problemáticas