El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, podrá irse a su casa pues obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

El llamado “jefe de jefes”, de 76 años de edad, fue informado de la prisión domiciliaria en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, en el que permanece desde su detención en 1989.

A Miguel Ángel Félix Gallardo se le acusa del homicidio de Enrique Camarena, un agente de la DEA asesinado en México luego de infiltrarse en el Cártel de Guadalajara para investigar el tráfico de drogas a Estados Unidos.

Miguel Ángel Félix Gallardo impugna sentencia para no pagarle a la familia de “Kiki” Camarena

A pesar de que el gobierno de Estados Unidos quiere aclarar y castigar el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, en agosto de 2021 Miguel Ángel Félix Gallardo negó haber participado en el crimen perpetrado en 1985.

“Ignoro el por qué se me relaciona, porque ese señor no lo conocí. Le vuelvo a repetir, yo no soy una persona de armas. Lamento mucho porque sé que era un buen hombre”

