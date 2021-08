Miguel Ángel Félix Gallardo pide darle tiempo a AMLO para resolver la violencia: “lo hará poco a poco”

México.- El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) terminará pronto con el problema de violencia en México, pero se le debe de dar tiempo al mandatario.

En entrevista con Telemundo, Miguel Ángel Félix Gallardo elogió a AMLO y su labor como presidente de México, especialmente en el tema de los apoyos sociales, como las pensiones.

Además, Miguel Ángel Félix Gallardo dijo que no le pedirá nada malo a AMLO, y quiere que le vaya bien en su trabajo. El narcotraficante también culpó al desempleo y la desigualdad social como los problemas que han dado pie a la violencia.

“Sé que el señor presidente es un hombre de buena voluntad que está combatiendo la desigualdad social. Está dando pensiones, está dando muchas cosas y yo no le quitaría su tiempo. Soy un cadáver el cual no espera más de ser enterrada en la raíz de un árbol. No le estoy pidiendo nada al señor. Al contrario: ojalá le vaya bien”

Miguel Ángel Félix Gallardo dijo no estar interesado en recibir amnistía, como prometió AMLO a internos de más de 75 años y con problemas de salud.

Miguel Ángel Félix Gallardo, en la entrevista, negó muchos de los puntos que se narraron en la serie “Narcos”, de Netflix, que aborda su vida y la de otros capos de la droga.

De acuerdo con Miguel Ángel Félix Gallardo, nunca conoció a narcos de Colombia ni a Rafael Caro Quintero o Ernesto Fonseca. Además explicó que el Cártel de Guadalajara no existe

Según Miguel Ángel Félix Gallardo, él es un hombre honesto que no cometió delitos, y acusó que el tiempo que lleva en la cárcel “es una eternidad para alguien que no cometió delito alguno”.

“Cuando no has cometido un error, no tengo por qué arrepentirme. No participé en un hecho así. Esto es falso. No existe… No existió eso. Nunca existió cárteles en Guadalajara. Quién sabe ahora. Nunca existió. O sea, llevábamos una vida de familia. Traía a mis hijos a la escuela. Nunca hubo cártel”.

Miguel Ángel Félix Gallardo