AMLO analiza amnistía al narcotraficante Miguel Ángel Gallardo Félix

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) analiza que se dé la amnistía al narcotraficante Miguel Ángel Gallardo Félix.

En la mañanera del 20 de agosto, AMLO dijo que él es humanista y no quisiera que nadie estuviera en la cárcel por lo que analiza amnistía a Miguel Ángel Gallardo Félix.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que el narcotraficante Miguel Ángel Gallardo Félix podría ser candidato al programa de amnistía para reos de la tercera edad.

Al agradecerle sus buenos deseos, el presidente de México le agradeció sus buenos deseos y destacó que él no quiere que sufra nadie. “No quiero que nadie esté en la cárcel”, expuso.

AMLO se definió como un humanista, formado en la escuela de la no violencia y que como todo gobierno debe de hacer que se cumplan las leyes.

Este viernes 20 de agosto, AMLO destacó que se analiza una amnistía para el narcotraficante Miguel Ángel Gallardo Félix, fundador del Cártel de Guadalajara.

En Palacio Nacional, sostuvo que si la autoridad correspondiente otorgara la libertad por su mayoría de edad al narcotraficante, él no se opondría.

“En su caso, si se termina de revisar este asunto, que corresponde a la Fiscalía, (se determina) de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, que si ya tiene derecho a salir, yo no me opongo a eso”

AMLO