“El jefe de jefes”, es uno de los corridos de Los Tigres del Norte más populares en su trayectoria musical; se piensa que fue inspirado en Miguel Ángel Félix Gallardo de 76 años, sin embargo, el compositor del tema reveló que no es así.

“El jefe de jefes”, como es conocido Miguel Ángel Félix Gallardo, es un corrido compuesto por Teodoro Bello, interpretado por Los Tigres del Norte y popularizado en 1997.

En éste, se habla de un hombre considerado “el jefe de jefes”, que es respetado por todos, y quien está lleno de grandeza.

Por lo que, muchos consideran que “el jefe de jefes” está inspirado en una figura fuerte del narcotráfico mexicano, como lo es Miguel Ángel Félix Gallardo, entonces líder del Cártel Guadalajara.

Sin embargo, el compositor de la canción perteneciente al género regional mexicana no habla de él.

Cabe destacar que Miguel Ángel Félix Gallardo estaba preso en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, desde 1989, sin embargo, recientemente consiguió la medida cautelar de prisión domiciliaria debido a su estado de salud.

“El jefe de jefes”, de los Tigres del Norte fue señalado como el corrido inspirado en Miguel Ángel Félix Gallardo, no obstante, su compositor Teodoro Bello aclaró que no es así.

De acuerdo a una entrevista con Avelina Lésper, el compositor no pensó en Miguel Ángel Félix Gallardo al momento de escribir “el jefe de jefes”, pues el corrido no tiene que ver con el mundo del narcotráfico ni de la delincuencia.

Carlos Eduardo Rico sensible conquista corazones y memes en MasterChef Celebrity

Según lo señaló, la melodía interpretada por Los Tigres del Norte habla de aquellos que buscan “la grandeza”; para quien piense que no importa a lo que se dedique “tiene que ser el jefe de jefes”.

Asimismo, el compositor dijo que el personaje de “el jefe de jefes” no es Miguel Ángel Félix Gallardo, ni ningún otro narcotraficante porque las actividades del sujeto se encuentran “dentro de la ley”.

En ese sentido, el párrafo de la canción que dice “ni mi nombre y mi fotografia, nunca van a mirar en papeles”.

“La gente crea sus propias ideas en el corrido cuando no conoce la manera de cómo nació y por qué nació el corrido. Se van con la idea del personaje porque es muy grande, y porque manda. No lo van a ver en papeles porque no lo van a quemar con algo, porque está dentro de la ley lo que él hace”.

Teodoro Bello