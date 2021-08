México impulsa una organización que sustituya a la OEA

Durante su participación en la reunión plenaria de los Senadores de Morena, Marcelo Ebrard informó que México impulsa una organización que sustituya a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, detalló que esta nueva organización, en acuerdo con Estados Unidos, funcionará con nuevas políticas para el Siglo XXI.

“¿Cuál es la propuesta de México? Adiós OEA, en su sentido intervencionista, injerencista, hegemonista, ya no es el Siglo XIX o el Siglo XX, la Guerra Fría” Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard expresó que la OEA no puede seguir siendo un instrumento de intervención

Marcelo Ebrard también aseguró que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el objetivo de construir otra relación entre América Latina, el Caribe y los Estados Unidos.

“Alguien le tiene que mandar un oficio, o algo, a Almagro, pero la OEA no puede seguir siendo un instrumento de intervención” Marcelo Ebrard

,El funcionario informó que, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se tiene el propósito de fijar los siguientes pasos para impulsar la organización que sustituya la OEA.

La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se realizará el próximo 18 de septiembre.

“Gracias al excelente diálogo que tiene el presidente López Obrador con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris, se puede facilitar que se llegue a este acuerdo” Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard también informó que México impulsa la unidad con América Latina

Además, Marcelo Ebrard aseguró que se trata de otra arquitectura política, otro diseño político en las Américas. “Es una aspiración mayor, pero también es una exigencia”.

Finalmente, Marcelo Ebrard destacó que México impulsa la unidad con América Latina, pues se trata de un tema de “sobrevivencia”, como lo ha demostrado la pandemia.

“Si no estamos unidos, no existimos, no le importa a nadie, no tenemos la fuerza suficiente cada quien, aislado”, concluyó Marcelo Ebrard.