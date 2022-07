El periodista Rodolfo Montes, narró las amenazas de muerte que ha recibido presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Rodolfo Montes expresó este 22 de julio en entrevista con Aristegui Noticias, que el presunto CJNG le puso “precio” a su cabeza , razón por la que decidió exponer su caso en la conferencia matutina del 20 de julio del presidente AMLO.

Fue el pasado 20 de julio que el periodista Rodolfo Montes se levantó de su asiento al término de la mañanera para denunciar las amenazas que recibió por parte del CJNG.

Al borde de las lágrimas, le expuso su caso al presidente AMLO, a quien también le dijo que además del CJNG, sospechaba de alguien más, de un servidor público que estaban ocultando.

Además, el periodista aprovecho para mandarle un mensaje al líder del CJNG, Nemesio Oseguera, para que le hiciera saber si realmente él le puso precio a su cabeza.

“Esta conferencia la escucha todo mundo, presidente, si el señor Nemesio Oseguera, le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio, así se presentaron, pero sospecho de alguien más, están ocultando a un servidor público, tengo las pruebas”.

El periodista amenazado de muerte por el CJNG declaró que lleva más de 100 días pidiéndole al Mecanismo de Protección para Periodistas que le brindaran mayores medidas de seguridad, particularmente escoltas.

Esto porque el periodista reveló que se ha percatado de la presencia de “halcones”, personas con mucha capacidad económica para dañarlo a él y a su familia.

El periodista refirió que fue el pasado 8 de julio cuando recibió amenazas de muerte, cuando todavía residía en Quintana Roo trabajando como coordinador editorial de plataformas digitales de un medio local.

En estas amenazas, Rodolfo Montes dijo que “ya le habían puesto precio a su cabeza”, presuntos miembros del CJNG.

“Recibí una serie de mensajes en mi celular, fueron llamadas telefónicas, fueron mensajes también por chat, en donde me dijeron que ya le habían puesto precio a mi cabeza y que iban a cumplir con su trabajo”.

Rodolfo Montes señaló que posteriormente empezaron a solicitarle “recursos” por lo que en principio las autoridades, sin indagar, le dijeron que probablemente se trataba de una extorsión.

Sin embargo, cuando se desarrollaron las investigaciones federales, las autoridades le confirmaron que se trataba de un sicario del CJNG que se encontraba cerca del domicilio de su hija.

Por esta razón, su hija tuvo que salir del país, tal y como se lo expresó al presidente AMLO en la conferencia matutina del 20 de julio. “Bendito dios ya está fuera del país”, dijo Rodolfo Montes.

Por las amenazas de muerte que ha recibido, el periodista Rodolfo Montes dijo que se siente agotado, pero que se mantiene firme para enfrentar la situación.

“Me siento agotado, ya he dormido, estoy alimentándome, estoy haciendo ejercicio, quiero estar lúcido, quiero estar cuerdo, quiero estar firme; como se lo dije al presidente, aquí estoy”.

No obstante señaló que ser valiente no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre el miedo, por lo que afirmó que siente mucho “terror”.

Dado que el periodista Rodolfo Montes dijo que las amenazas de muerte provenían del CJNG, éste aprovechó el alcance nacional de las mañaneras para enviarle un mensaje al líder del cártel.

“Ciertamente se presentaron como gente del CJNG por eso me atreví a enviarle un mensaje al líder de este grupo armado, Nemesio Oseguera, que si realmente es una de sus cédulas, pues que me lo hiciera saber por el medio que él considerara para ver si está detrás de esto o si es alguien más”.

Ante esto, Rodolfo Montes dijo que se ha sentido “descobijado por los funcionarios del Mecanismo de Protección para Periodistas , ya que no le han brindado la protección necesaria a él y a su familia.

“Me he sentido descobijado, tengo que decirlo así aunque les moleste a los funcionarios del Mecanismo del gobierno federal, no pueden estar engañando a Alejandro Encinas diciéndole que yo nunca había pedido (las escoltas a su familia)”.

Y es que el periodista señaló que únicamente le dieron escoltas a su hija, pero no a él ni a la madre de su hija.

Además refirió que cuando su hija salió del país, le traspasaron las escoltas a él para que viajara a la CDMX, pero que cuando llegó, se las retiraron.

“Hoy por la mañana detectaron otra vez un movimiento inicial a las 5 de la mañana aquí en mi domicilio; me han ofrecido asilo, me han dicho que mi vida corre peligro aquí pero no había escoltas disponibles para mi persona”.

Rodolfo Montes