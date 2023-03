Mayte Herrera, fundadora de la asociación Que se escuche fuerte mi grito, habló sobre el suicidio de su hijo Rubén Herrera que la llevó al activismo para visibilizar y prevenir esta problemática.

En el más reciente podcast de la activista e influencer Jessica Fernández García, Más allá del rosa, Mayte Herrera compartió su testimonio sobre el suicidio de su hijo Rubén y de cómo esto pudo haberse prevenido.

Además, la activista explicó cómo transformó la culpa y el dolor en activismo para visibilizar y prevenir el suicidio, y que como sociedad se puede hacer un cambio para combatir esta situación.

El testimonio de Mayte Herrera, compartido en el podcast “El suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido” de la influencer Jessica Fernández García, en los últimos días se ha hecho viral en redes sociales.

La activista contó la historia de cómo su hijo mayor se quitó la vida, el 5 de octubre de 2021, y que a raíz de ello, inició una lucha para visibilizar el suicidio, y condiciones mentales como la depresión y ansiedad, así como las adicciones.

En un podcast que dura casi tres horas, Mayte Herrera dijo que el suicidio de su hijo le cambió la vida y que por ello tomó la decisión de crear una organización que ayudará a personas con depresión.

“Fue rarísimo, no hizo ruido, ni un grito, nada, no escuché ni la puerta. Me asomé al balcón, estábamos en el quinceavo piso. Él estaba acostado en el suelo con los brazos extendidos”.

Además de su historia, Mayte Herrera compartió las etapas del duelo que ella ha enfrentado y cómo hace falta información para tratar los trastornos de ansiedad, depresión y psicosis.

La activista mencionó también el tema de la culpa, y algunas de las alertas que padres y madres pueden considerar para ayudar a sus hijas e hijos que pueden tener ideaciones suicidas.

El suicidio de Rubén llevó a Mayte Herrera a fundar Que se escuche fuerte mi grito, una asociación que ayuda a personas que han pasado por un suicidio y a prevenir esta problemática.

Rubén Herrera padecía depresión e hipersensibilidad que, con el paso de los años, le provocaron un desgaste emocional, y aunque su familia intentó ayudarlo, él se negó.

Entre otras reflexiones que Mayte Herrera hizo fueron:

Mayte Herrera es una mujer originaria de Tampico, Tamaulipas, que estudió la licenciatura en comercio internacional en Monterrey, Nuevo León, y fue académica del Tecnológico de Monterrey.

Además, es madre de Rubén y David, y la fundadora y presidenta de la asociación Qué se escuche fuerte mi grito, junto a su hijo David.

La asociación de Mayte Herrera busca crear conciencia y visibilizar las enfermedades mentales desde la comprensión y ayuda mutua, hasta el suicidio.

A través de la página web Qué se escuche fuerte mi grito, Mayte Herrera en colaboración con profesionales en terapia y psicología, crearon un grupo de soporte para las personas que han enfrentado un suicidio o sufren de depresión, ansiedad u otra enfermedad mental.

Que se escuche fuerte mi grito es una asociación que se busca crear conciencia sobre los temas de depresión, ansiedad y suicidio, desde la comprensión y la ayuda mutua y no desde el estigma.

Además, Mayte Herrera y la psicóloga de la asociación organizan reuniones por Zoom todos los martes de 7 a 9 pm, dirigidos jóvenes y a papás de manera gratuita, donde comparten testimonios y consejos.

“Si has perdido a alguien por suicidio, si has sufrido bullying, si sufres depresión o ansiedad, si sientes que no eres escuchado, si padeces una enfermedad mental, si la idea de suicidio ha pasado por tu mente, si consumes drogas y sufres de rechazo, si eres un padre o una madre que lucha y sufre con la depresión de su hijo(a), si vives en constante miedo: NO ESTÁS SOLO”.

Que se escuche fuerte mi grito