Eréndira Ibarra, hija de Epigmenio Ibarra, se vulneró durante una entrevista y dijo que siendo niña pensó que “estaría mejor muerta”.

Eréndira Ibarra de 37 años de edad, fue recientemente invitada en el podcast “Más allá del rosa” conducido por Jessica Fernández García.

Donde la actriz mexicana realizó varias confesiones y una de las que destacó, fue que en algún momento de su niñez planeó quitarse la vida .

Además, Eréndira Ibarra dijo que no quería ser mamá y se abrió ante las mujeres para hablar de aquello que le ha ayudado a sobrevivir durante su vida.

Durante el episodio del podcast “Más allá del rosa”, la actriz Eréndira Ibarra compartió que pensó en quitarse la vida cuando era niña.

Cabe recordar que Eréndira Ibarra en ocasiones pasadas ante diversos medios ha hablado sobre el abuso sexual que sufrió de parte de un famoso actor.

Cuyo nombre no ha sido revelado hasta la fecha.

En la conversación, Eréndira Ibarra recordó la oscuridad que sufrió en su niñez al pensar que “estaría mejor muerta”.

“La creencia limitante más fuerte para mí es ‘estaría mejor muerta’ es una creencia muy fuerte que viene de una niña que fue abusada”, contó.

Eréndira Ibarra detalló que este pensamiento llegó a ella cuando fue víctima de abuso sexual, pues pensaba: “¿Y si me muero ya?, se va este dolor”.

Por otro lado, Eréndira Ibarra reveló que actualmente vive una vida privilegiada y agradeció por la gente que la rodea.

“Y tengo 37 años con mi hijo en los brazos. Con una vida muy privilegiada, llena de amor (...) Pero me he rodeado de gente que me quiere tanto y me quiere aquí en el mundo pero cuando yo me quiero ir me dicen que me aman y que no me vaya.”

Eréndira Ibarra