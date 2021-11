Martha Márquez: El PAN de Marko Cortés se volvió tibio y sólo le importan los estados donde hay negocios

La senadora Martha Márquez Alvarado criticó la tibieza de Marko Cortés al frente del Partido Acción Nacional (PAN), ello como uno de los motivos de su renuncia realizada este viernes.

“Lo que más a mi me puede... es la falta de oposición, no todos vamos a ser aguerridos, eso lo respeto... cada quien tiene su personalidad... con lo que le está pasando al país es como para que Marko estuviera tomando las carreteras... ya no se quiere luchar, esperar a ver qué pasa, no desgastarse, esa actitud como tibia”

Martha Márquez. Senadora