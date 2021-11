A Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, hay que quitarle el Twitter, recomendó el senador del partido blanquiazul, Damián Zepeda.

Así lo declaró el senador del PAN luego de que el dirigente nacional, Marko Cortés, acusó por medio de un mensaje de Twitter al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, de mentir sobre él.

Entrevistado en el programa “Los Periodistas”, Damián Zepeda hizo un llamado al dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, para que se comporte a la altura del puesto que ostenta.

En su llamado, Damián Zepeda también pidió a Marko Cortés a que se guarde “las calenturas” que pueda tener y anteponga el bien general del PAN.

Para dicho objetivo, el senador del PAN, Damián Zepeda recomendó que se le quite por algún tiempo el Twitter al líder nacional de su partido, Marko Cortés.

En ese sentido, el legislador panista, Damián Zepeda criticó el clima de conflicto que se ha generado entre Marko Cortés y el gobernador de Aguascalientes del PAN, Martín Orozco.

Por ello, el senador del PAN dijo que aun cuando alguna de las partes en el pleito tenga razón, la dirigencia nacional del partido debe actuar de forma prudente.

Sobre el audio en el que Marko Cortés adelanta una derrota electoral del PAN en los comicios de 2024, Damián Zepeda se dijo molesto por la posición que asumió el líder nacional.

Al respecto, el senador del PAN consideró que la postura de derrota electoral de Marko Cortés, no es adecuada bajo ningún contexto.

Incluso, señaló que resulta un hecho triste que el dirigente nacional del PAN, a quien nunca se refirió por su nombre, vislumbre que el partido solo ganará un estado de 6 en las elecciones de 2024.

“Yo sí estoy muy molesto con lo que escuché en el audio del dirigente. No me parece que sea adecuado en ningún contexto. No hay contexto posible. Es triste escuchar a una dirigencia hablando de que sólo ganará uno de seis estados”

Damián Zepeda