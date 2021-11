Marta Cecilia Márquez narra entre lágrimas la violencia política que ejerció Marko Cortés en su contra

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Marta Cecilia Márquez narró entre lágrimas la violencia política que el presidente de sus bancada, Marko Cortés, ejerció en su contra.

Fue durante su renuncia como militante del PAN; que Marta Cecilia Márquez acusó a Marko Cortés de cortar sus aspiraciones políticas para presentarse como candidata a la gobernatura de Aguascalientes.

“Violencia política, como la que viví cuando (el dirigente) visitó mi estado y a pregunta exprés, le comentó a un medio de comunicación de mis aspiraciones políticas y él prefirió negarlo”. Marta Cecilia Márquez

La diputada del PAN agregó además que, debido a lo anterior, está pasando por una demanda en materia de violencia política.

De acuerdo con el Protocolo para la Atención de Violencia Política, esta se define como aquellas acciones u omisiones de un persona, servidor público, hacia una mujer.

Estas tiene como objetivo impactar o a nular sus derechos político electorales, los cuales incluyen el ejercicio de un cargo .

Según expresa el Protocolo, la violencia política se puede manifestar en otros de violencia como son:

violencia psicológica

violencia física

violencia patrimonial

violencia económica

violencia sexual

La última vez que Marta Cecilia Márquez iba a hablar sobre violencia política fue en la pasado sesión del 5 de diciembre del 2020, cuando su micrófono fue silenciado.

La senadora Martha Cecilia Márquez llora al hablar de la violencia política que sufrió en el PAN, por parte de su ex dirigente nacional @MarkoCortes Habla ella en la tribuna del @senadomexicano pic.twitter.com/VZU3uNJaXh — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) November 25, 2021

Marta Cecilia Márquez: “Marko Cortés no asume responsabilidades”

Por si fuera poco, Marta Cecilia Márquez también declaró que Marko Cortés no asume las responsabilidades por las cuales el partido está pasando por un momento difícil.

Pues dice que privan primeros “los intereses personales” antes que los argumentos y líderes que, el PAN tiene de sobra, pero “que son amenazados, cooptados u olvidados”

De igual manera, la ex miembro del PAN recalcó la actitud “tibia” que actualmente Marko Cortés mantiene ante la crisis del partido.

“Considero (...) que como presidente de Acción Nacional has tenido conocimiento de las cosas, sin embargo, no has hecho nada para darle solución”, expresó.

Marko Cortés (Rogelio Morales / Rogelio Morales)

Marta Cecilia Márquez llama a PAN para que levante la voz contra violencia política de Marko Cortés

Dado lo anterior, Marta Cecilia Márquez, ahora diputada independiente, hizo un llamado al Partido Acción Nacional (PAN) para levantar la voz y no dejarse de la violencia política que Marko Cortés ejerce.

Esto ya que alega que la presidencia ha perdido el rumbo, pues no hay decisiones claras en cuanto a donde se dirigen.