La senadora Bertha Caraveo denuncia al diputado Mario Mata por violencia política de género

La senadora de Morena, Bertha Caraveo, denunció al diputado federal del PAN, Mario Mata, por violencia política de género.

Bertha Caraveo llamó a una conferencia de prensa para informar que presentará una denuncia formal contra Mario Mata por violencia política de género ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Me dirigiré a las instalaciones del INE para presentar de manera formal una denuncia por violencia política de género en contra del diputado panista Mario Mata”, dijo Bertha Caraveo.

La senadora de Morena explicó que el diputado panista se refirió sobre su persona en más de una ocasión con la intención de invalidarla como mujer y política.

“(Mario Mata) se refirió en diferentes momentos a mi persona de forma grosera, pretendiendo invalidarme como mujer política senadora de la República al faltarme el respeto en repetidas ocasiones”, dijo Bertha Caraveo.

🔴 Conferencia de prensa encabezada por las senadoras @mtra_lupita y @CaraveoBertha, del 23 de noviembre de 2021. https://t.co/Dsek9YaMmu — Senado de México (@senadomexicano) November 23, 2021

Los insultos de Mario Mata

Bertha Caraveo relató que el insulto de Mario Mata vino luego de que publicará una columna en su contra en El Heraldo de Chihuahua.

El diputado panista calificó a la senadora de Morena como falsaria, ignorante y casi analfabeta.

“Ella no lo escribió, ni lo leyó, ni lo entiende, no tiene el más mínimo conocimiento de lo que dice [...] es una falsaria, ignorante, total desconocida, no sabe escribir, leer, mucho menos sumar y restar, es iletrada y casi analfabeta”, fueron las palabras de Mario Mata.

Denuncio públicamente al diputado @MarioMataC por violencia política de género.



No solo autorizó el robo del agua, además, es machista. En una entrevista para el @heraldocuu, dijo que “ella ni escribió el artículo”, como si las mujeres no pudiéramos escribir.#MachitoAnalfabeto pic.twitter.com/zHc4XBhK5r — Bertha Caraveo (@CaraveoBertha) November 19, 2021

Bertha Caraveo aseguró que las palabras de Mario Mata no la lastiman, sin embargo, tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes para que ninguna mujer sea víctima de violencia de género.

“Sus palabras como mantequilla se me resbalan, pero considero importante como feminista y senadora hagamos valer las leyes que en esta soberanía para que las niñas, jóvenes y todas las mujeres tengan una vida libre de violencia”, dijo Bertha Caraveo.

La sanción que Bertha Caraveo pide al INE

Bertha Caraveo pedirá al INE una serie de medidas disciplinarias a Mario Mata como reparación del daño.

Las tres sanciones que la senadora de Morena pide contra el diputado del PAN son:

Que tome un curso intensivo de perspectiva de género del Conapred e Inmujeres hasta que termine la legislatura Que ofrezca una disculpa pública desde la tribuna de la Cámara de Diputados Que ingrese al registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.