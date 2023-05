Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, y la senadora Lilly Téllez del mismo partido, compartieron un enigmático video que dejó más preguntas que certezas. La publicación de ambos en Twitter se dio en relación a las elecciones 2024.

Lilly Téllez se destapó como aspirante a la candidatura del PAN por la Presidencia de la República desde el 18 de febrero de 2022. Entonces la senadora anunció que metería a la cárcel al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Por supuesto que me siento capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum. Si hay que entrarle, pues hay que entrarle y no me puedo ahorita hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo (...) Me gustaría ver a López Obrador como el primer Presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara”.

Lilly Téllez