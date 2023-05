#VIDEO I AMLO se ríe y pide al PAN no dejar fuera a Lilly Téllez



“@LillyTellez está bien posicionada en las encuestas, es muy atractivo lo que propone, dice que me va a meter a la cárcel, va a tener muchos votos. No la quieran marginar. Lilly aguanta el pueblo se levanta”. pic.twitter.com/iZasUJ3E8D