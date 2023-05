Mario Delgado, presidente nacional de Morena, respondió a Ron DeSantis, gobernador de Florida, por sus declaraciones sobre México; el dirigente defendió que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no es un un “agachón”.

Ron DeSantis, quien tiene aspiraciones presidenciales en Estados Unidos, aseguró el 12 de mayo de 2023 que AMLO cuenta con “un desastre en sus manos” en relación al fenómeno migratorio; y que tiene a los “cárteles mexicanos fuera de control”.

Sobre los cárteles aseguró que “están totalmente fuera de control, controlan su país y a todos los millones de personas próximas”. También el senador John Kennedy hizo declaraciones sobre México recientemente, más en tono racista.

Marcelo Ebrard responde a John Kennedy, senador que dijo que México comería comida para gato si no fuera por Estados Unidos

En ese sentido respondió Mario Delgado, quien le explicó al gobernador que “afortunadamente” y a diferencia del periodo neoliberal de 30 años en México “ahora tenemos un presidente con mucha dignidad, que tiene el apoyo de su pueblo”.

Sus declaraciones se dieron durante una gira por los municipios de Santo Tomás, Donato Guerra y Amanalco, en el Estado de México.

Mario Delgado aseguró que los ataques de Ron DeSantis y John Kennedy hacia México se dieron con el objetivo de generar un impacto en las próximas elecciones de Estados Unidos; AMLO pidió no votar por el Partido Republicano.

El presidente nacional de Morena trajo a cuenta el contexto político que vive México y explicó que, en el pasado neoliberal, estos políticos estadounidenses no habrían tenido la misma respuesta del titular del Poder Ejecutivo, pero hoy es distinto.

“Afortunadamente, ahora tenemos un presidente con mucha dignidad, que tiene el apoyo de su pueblo. No es un presidente agachón cómo los que teníamos en el pasado. Hoy sí les podemos contestar a esos políticos farsantes de los Estados Unidos, que pretenden insultarnos. Nosotros no nos vamos a dejar, tenemos mucho pueblo y vamos a apoyar a nuestro presidente”.

AMLO respondió en primera instancia al senador republicano John Kennedy, quien aseguró que, sin Estados Unidos, México “estaría comiendo comida de gato enlatada y viviendo en carpas en un traspatio”. Esto dijo el presidente:

“Decirle a nuestros paisanos en Estados Unidos, paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses que, a la hora de votar, no voten por candidatos como este senador Kennedy”.

Y agregó que políticos como John Kennedy son:

“Muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos. Que quien tenga un abuelo migrante, un padre migrante o él haya llegado a Estados Unidos como migrante, no puede apoyar estas actitudes. Que recuerde lo que dice la canción de Rubén Blades: el que no quiere a su patria, no quiere a su madre”.

AMLO