La noticia de que el senador John Kennedy se refirió despectivamente al país mexicano durante una comparencia sobre el tráfico de fentanilo, se difundió rápidamente por los medios.

Y es que el funcionario norteamericano aseguró que si no fuera por Estados Unidos, en México comería comida para gato y se viviría bajo una carpa, declaración bastante discriminatoria.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard respondió a John Kennedy advirtiéndole que México “no se rebajará a ese nivel de discusión”, y señalándolo además de ser una persona ignorante y racista.

Durante una comparencia de la jefa de la DEA Anne Milgram, el senador republicano John Neely Kennedy afirmó que debido a las acciones nulas en contra del narcotráfico en México, éste se ha sostenido económicamente a flote por Estados Unidos.

Lo desafortunado de la afirmación residió en que el senador se dirigió despectivamente al país mexicano acusando que si no fuera por Estados Unidos viviría en condiciones deplorables.

A raíz de los señalamientos discriminatorios de John Kennedy hacia el país mexicano, el canciller Marcelo Ebrard le respondió con firmeza.

Y si bien advirtió que el Gobierno de México no se involucrará en ese tipo de conflictos, sí calificó al senador como un persona “ignorante” y “racista”.

“Es una persona non grata en México, nosotros no nos rebajamos a ese nivel, respetamos a los Estados Unidos […] A mí se me hace un señor ignorante, racista, le debería de dar vergüenza ser senador, y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros”

Marcelo Ebrard