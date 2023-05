El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a John Neely Kennedy por sus insultos a México y aprovechó para presumir la obra del Tren Maya.

Fue durante la conferencia mañanera de hoy 12 de mayo, que AMLO contestó al s enador del Partido Republicano que aseguró que México sin Estados Unidos estaría “comiendo comida de gato enlatada y viviendo en carpas en un traspatio”.

Ante ello, AMLO mostró los resultados que ha tenido su gobierno y que han favorecido a México en sectores económicos y comerciales.

Marcelo Ebrard responde a John Kennedy, senador que dijo que México comería comida para gato si no fuera por Estados Unidos

Igualmente, solicitó a los mexicanos, latinos e hispanos no votar por personas con la mentalidad de John Kennedy, que utiliza publicidad “ramplona y vulgar” de cara a las elecciones estadounidenses.

“Para que se vayan informando de cómo está México”, AMLO mostró un resumen de los avances y aciertos que ha tenido durante su sexenio en el país, para que los datos lleguen al senador republicano.

Entre los puntos destacados, el presidente de México mencionó:

En este último punto, AMLO refirió que quizá John Kennedy no sabe que en México se construye la obra pública más importante en el mundo, el Tren Maya.

Agregó que Estados Unidos no esta construyendo una obra como el proyecto ferroviario que recorrerá mil millas en el sur del país.

“A lo mejor no sabe el señor Kennedy que estamos construyendo la obra pública mas importante que se este construyendo en el mundo, en la actualidad. En Estados Unidos no se está construyendo una obra como el Tren Maya, mil millas, no voy a decir mil 554 km, de ferrocarril.”

AMLO