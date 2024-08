El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, le mandó un duro mensaje a Manlio Fabio Beltrones en relación a su “final de camino” en el Senado de la República.

Desde conferencia de prensa, el dirigente priista aseguró que la exclusión de Manlio Fabio Beltrones no es un tema personal, sino una decisión política y de partido que fue tomada en conjunto por militantes del PRI.

En su mensaje, Alejandro “Alito” Moreno también criticó la edad de Manlio Fabio Beltrones, de 71 años, bajo el argumento de que la posición del partido le pertenece ahora a una nueva generación para brindar nuevas oportunidades y espacios.

Manlio Fabio Beltrones (Isaac Esquivel Monroy / Cuartoscuro)

Alejandro “Alito” Moreno explica ‘final de camino’ de Manlio Fabio Beltrones: lo sacan por decir que iba a ser un legislador independiente

Sobre la exclusión de Manlio Fabio Beltrones, el dirigente Alejandro “Alito” Moreno aseguró que el actuar de cada priista es visto por la militancia, por lo que se tomó en conjunto la decisión de sacarlo tras afirmar que iba a ser un legislador independiente.

“Nosotros no expulsamos a nadie, lo que hicimos fue tomar la decisión [...] por una sola razón, que semanas atrás hubo expresiones, que iba a ser un legislador independiente, que iba a tomar sus propias decisiones ”, dijo.

Añadió que lo importante es hablar bien del PRI, por lo que es inaceptable que se ponga en duda la legitimidad de las asambleas, tal como lo señaló Manlio Fabio Beltrones al cuestionar la nueva dirigencia nacional de “Alito” Moreno.

Del mismo modo, criticó que si Fabio Beltrones u otros militantes no estaban de acuerdo con su reelección, debieron haberse presentado a las asambleas; “¿Saben por qué? (no lo hicieron), porque no tienen carácter, si no tienen yo les presto”, sentenció.

🔴 'Alito' Moreno manda mensaje a @MFBeltrones: "Le encanta el PRI que ya no existe, él está cerca de los 80 años, hoy la posición del partido es de una nueva generación".



Luego de las críticas del senador y exgobernador de #Sonora a la reelección de Alejandro Moreno como… pic.twitter.com/o1PluZTaJr — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 13, 2024

¿Habrá más priistas expulsados del partido? Alejandro “Alito” Moreno se deslinda de decidir sobre las expulsiones

Sobre los próximos priistas que serán sacados del partido al igual que Manlio Fabio Beltrones, Alejandro “Alito” Moreno se deslindó de decidir sobre las expulsiones, pues dijo que es un tema que le compete a la Comisión de Justicia partidaria.

“No es un tema de responsabilidad a un servidor, porque cuando dicen ‘van a expulsar a alguien del PRI’, no es decisión de un servidor, hay comisión, hay un órgano” Alejandro Moreno

No obstante señaló que existen causales por las cuáles se decide sacar a militantes, tales como aquellos que apoyen a un candidato que no pertenece a la coalición u atenten contra la unidad del partido.

Alejandro “Alito” Moreno dijo que en caso de que un militante no esté de acuerdo con la expulsión , podrá ejercer su derecho de replica y dar su versión de los hechos en las instituciones correspondientes.