El senador electo Manlio Fabio Beltrones se aferra al PRI, pues aseguró que se mantendrá en su bancada pese a que Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, lo acusó de atentar contra la unidad ideológica del partido y lo expulsó del mismo.

El 11 de agosto, Alejandro Moreno Cárdenas resultó ganador en la elección interna del PRI que lo situó como dirigente de dicho partido hasta el año 2028; esto luego de que el Revolucionario Institucional aprobó una reforma para ampliar su dirigencia hasta 2032.

En ese marco, ayer lunes 12 de agosto, la dirigencia del PRI nacional informó que “por mayoría de votos, las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República han decidido no admitir al senador Manlio Fabio Beltrones Rivera en el grupo parlamentario”.

La organización política explicó que Manlio Fabio Beltrones tiene la libertad de incorporarse a cualquier otro grupo parlamentario, ya que “en ningún caso sus dichos, declaraciones, votos o posicionamientos representan a la bancada del PRI ni al partido”.

Manlio Fabio Beltrones le respondió a Alejandro Moreno tras su expulsión de la bancada del PRI; en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Beltrones se dijo sorprendido por la respuesta de la bancada del PRI que decidió su expulsión.

El senador electo explicó que existe una oposición interna en el PRI conformada por ex gobernadores y ex líderes del partido, quienes se oponen a que se hayan cambiado los estatutos para llevar a cabo una “elección a modo” que permitió tres mandatos consecutivos de Alejandro Moreno en el PRI.

Manlio Fabio Beltrones aseguró que la solución para la crisis que enfrenta el PRI es “cambiar al partido” y no cambiar de partido, dijo ante una pregunta de Azucena Uresti; “cambiar de dirigencia”, especificó Beltrones en la conversación, hecho por el que criticó los resultados del PRI en las elecciones 2024.

Dicho lo anterior, el senador electo dijo aferrarse al PRI:

“Yo no me voy de la bancada del PRI, soy senador de la República electo, tomaré posesión y haré valer mis derechos. Obviamente nadie está obligado a quedarse donde no quieren que uno esté. Y lamento o lamentaría mucho que mis compañeras y compañeros del PRI no le guste el que existan críticas alrededor de lo que creo que esta haciendo muy mal”

Manlio Fabio Beltrones