Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, ya se pronunció ante la expulsión de Manlio Fabio Beltrones Rivera de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores.

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum fue cuestionada respecto a si buscaría arropar a Beltrones en la bancada de Morena; además, resaltó que, sin importar si se suma o no al movimiento, podría votar a favor de las reformas que impulsa.

Aquí te contamos qué dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre la expulsión de Manlio Fabio Beltrones de la bancada del PRI.

Ante la pregunta expresa sobre si invitaría a Manlio Fabio Beltrones a la bancada de Morena, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que es un tema que le toca definir al legislador.

La futura mandataria resaltó que le corresponde al PRI definir el estatus de su legislador, quien fue expulsado de la bancada por pronunciarse en contra de la reelección de Alejandro Moreno en la dirigencia nacional.

“Yo creo que cada quien tiene su historia ¿verdad? y ellos tienen que definir, en caso del PRI y cada quien tiene que definir hacia donde va...Es particular ese caso, no creo, tiene su historia y no creo ni siquiera que él quiera acercarse”

Asimismo, resaltó que no cree que vaya a invitar a Manlio Fabio Beltrones a sumarse a Morena; sin embargo, considera que el legislador priista tampoco querría acercarse a la 4T .

Claudia Sheinbaum resaltó que la campaña de Manlio Fabio Beltrones “fue dedicada a la crítica al presidente de la república, al modelo de la 4T” por lo que ni siquiera hay muchas cosas en común.

Sin embargo, reiteró que “eso no quiere decir que frente a reformas que se propongan no vayan a votar a favor”.

Manlio Fabio Beltrones aseguró que la solución es “cambiar al partido y no cambiar de partido”, con lo que resaltó que no va a dejar el PRI pese a la sanción de Alejando Moreno.

En entrevista para Azucena Uresti, Beltrones recordó que “uno de los peores resultados” en la historia del PRI son las pasadas elecciones; sin embargo, en lugar de reflexión, el líder nacional priista está expulsando a quienes no concuerdan con su visión.

Por ello, resaltó que él, como senador electo no se va de la bancada del PRI, tomará posesión de su cargo y platicará con los integrantes de la bancada que decidieron su expulsión porque ninguno levantó la voz en su favor.

“Yo no me voy de la bancada del PRI, soy senador de la República electo, tomaré posesión y haré valer mis derechos. Obviamente nadie está obligado a quedarse donde no quieren que uno esté. Y lamento o lamentaría mucho que mis compañeras y compañeros del PRI no le guste el que existan críticas alrededor de lo que creo que esta haciendo muy mal”

Manlio Fabio Beltrones