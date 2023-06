El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lleva a cabo la conferencia mañanera de hoy jueves 29 de junio de 2023 en vivo desde Palacio Nacional con varios temas en su agenda.

El presidente de México podría hacer referencia al secuestro de trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, luego de que los captores publicaran videos de las víctimas.

Sería deseable que AMLO ofreciera una disculpa a los familiares de las víctimas luego de que se burlara del secuestro al señalar que iba a acusar con sus mamás a los captores, en un intento por minimizar el secuestro masivo.

El presidente de México podría responde en la conferencia mañanera a la solicitud de madres buscadoras de una tregua con el crimen organizado a fin de localizar a desaparecidos.

AMLO podría ser cuestionado por el enfrentamiento en Guachochi, Chihuahua, en el 8 personas murieron.

AMLO podría felicitar a la alcaldía de San Miguel de Allende luego de que vetaran al cantante Francisco Céspedes por desearle la muerte al presidente de México.

Por otro lado el presidente de México podría hacer referencia al robo de una joyería en Plaza Antara de Polanco luego de que se sospechara que no está conectada al C5.

Sobre las elecciones 2024 y las corcholatas de Morena, AMLO podría hacer referencia a:

Finalmente, sobre la oposición AMLO podría hacer referencia a:

AMLO habló sobre el desfalco en Segalmex, hecho que consideró como el único caso de corrupción de su gobierno.

“Es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno y como no queremos, porque este gobierno no permite y no tolera la corrupción ni la impunidad. Y no queremos que este hecho quede sin ser aclarado”

AMLO