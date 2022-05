Cada vez con más fuerza se escucha el nombre de Luis Donaldo Colosio, y la verdad es que el hijo del fallecido candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta va tomando luz propia con más fuerza cada vez más, porque en fechas últimas al escuchar su nombre ya no nos remitimos a pensar en su padre, sino en el como persona. Es más, ya casi no se le menciona como “junior” o JR, para recordarnos que él es “hijo de”.

Desde el año pasado y hasta ahora su nombre ha aparecido en múltiples encuestas como un candidato muy viable para la Presidencia del 2024 coda que creo, él ni siquiera imaginó. Es más, no sé si esté ni siquiera enterado de lo fuerte que viene sonando su nombre.

Hace unos días quisieron golpearlo políticamente y cuando Morena golpea a alguien es que lleva un buen rumbo el “golpeado”…

Le sembraron el rumor de que estaba “bebido” en una sesión que hizo por zoom en Nueva York. Vi el video, la verdad es que siempre he sido una persona justa , y no, no me parece que esté bebido. Más bien es la transmisión la que estaba pésima. Si acaso y como él mismo lo dijo, tal vez su error fue que no debió de sesionar en un lugar público.

Aún recuerdo el día del asesinato de su padre. Ese día había ido a ver con amigos de la universidad el Lago de los Cisnes a Chapultepec, al regresar a casa, mi hermana que en paz descanse, estaba frente al televisor impávida, me miró y me dijo “asesinaron a Luis Donaldo Colosio”. Yo tenía 21 años. A esa edad, yo leía ya bastante el periódico y conversaba con mi padre de política, estaba bastante enterada del panorama social y político en México, era algo que me apasionaba, tal como ahora .

Me colapsé. En ese entonces yo y todo mi entorno, sentíamos aprecio por Luis Donaldo Colosio, padre, no sé si en mi entorno había gente que no simpatizara con él, seguramente, claro que sí los habían, pero no habían divisiones ni odios ni filias políticas como las de ahora. Estábamos todos unidos, solo internamente se hacían pedazos.

Lamenté mucho el asesinato de Luis Dolando incluso lloramos mi hermana y yo ese día. Después ahí estaba su esposa, Diana Laura Riojas, dando la cara, siempre como una dama, sin un ápice de las violencias políticas ni los rencores ni venganzas políticas que hoy vivimos día a día. Y sin haber llegado a ser primera dama, le importaban mucho los demás. Recuerdo mucho que, cuando llevaba a mi hermana a sus radioterapias pues tuvo cáncer, en Médica Sur, había (o hay) una placa dedicada a ella, que gracias a donativos y aportaciones se había logrado crear ese espacio.

Este ahora joven (muy joven para estar en la política), de 36 años, nos brinda confianza a toda la mal llamada oposición. Y es que en sí la palabra “oposición” me parece bastante violenta y agresiva; se escucha como si tuviéramos algo personal contra el presidente y no es así, pero los que no estamos conformes con como se están dando las cosas y a falta de liderazgos, nos estamos inclinado por Luis Donaldo.

Tenía apenas el 9 años cuando de pronto su padre le fue arrebatado, y después su madre por un cáncer. Un niño que a falta de padres ha seguido adelante y que hoy por hoy ha querido tomar el rumbo de su padre, siendo alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano. Creo sin temor a equivocarme que es la persona adecuada e indicada para que ese partido literal vuelva a tener “Movimiento” aunque hay dudas de que pueda llegar a ser un satélite de Morena en el futuro , por lo pronto se encuentra estructurándose creo que mucho mejor que el propio PAN. Y si es así es gracias a Luis Donaldo.

No sé, no estoy segura o quizá desconozco si Luis Donaldo, ya se habrá pronunciado sobre ser el candidato de la “oposición”, no sé si el tenga interés, pero yo por lo pronto tengo esperanza de que sí… de qué se mantenga en esta línea y no de un paso atrás.

No es que nada más por ser hijo de Luis Donaldo tenga recursos para ser candidato, es porque es un hombre que ante la desgracia que vio en su parte, decidió estudiar abogacía siento yo como para entender qué fue lo que pasó y que no se vuelva a repetir algo así nunca más y además al parecer hoy está cumpliendo como alcalde de Monterrey. Tan es así que incluso se rumora que Samuel García lejos de verlo como competencia, está planeando alinearse con él.

No dudo que empiecen a sacarle muchas cosas para golpearlo, de ahora en adelante el relativo bajo perfil que tenía él y su familia se va a terminar y es que nadie lo vio venir.

Es que ni siquiera Luis Donaldo vio venir a Luis Donaldo. Ni los del PAN-PRI-PRD. Ni el propio Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum ni Marcelo Ebrard.

Nadie lo vio venir

Veremos qué pasa