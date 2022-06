“Los pecados de Alejandro Moreno contaminan al PRI”, por eso debe renunciar voluntariamente, afirmó Felipe Enríquez, luego de haber publicado una carta en conjunto con un grupo de priístas de Nuevo León pidiendo que el actual dirigente deje el cargo.

Priístas piden a Alejandro Moreno irse dignamente

Como parte del grupo firmante, Felipe Enríquez enlistó tres opciones a modo de “catafixias” en espera de que Alejandro Moreno elija la más digna, no obstante, existe la opción de sacarlo si no acepta renunciar.

En entrevista con SDPnoticias afirmó que Alejandro Moreno “de que se va se va”.

Se va voluntariamente Se va en un proceso de transición Lo sacamos

Felipe Enriquez confirma que Alejandro Moreno es el peor dirigente en la historia del PRI

De acuerdo con el ex embajador de México en Uruguay, el actual dirigente del PRI está reprobado en todos los sentidos, no solo por los estados perdidos durante su dirigencia sino sino por la cantidad de información negativa en su contra.

Enríquez afirmó que hay toda una evaluación que lo hace “el peor dirigente de la historia”.

No solo se trata de una evaluación cuantitativa en la que perdió 10 de las entidades que gobernaba el PRI, sino una evaluación cualitativa en la que se muestra que no tiene valor moral.

“No tiene calidad moral” ante los señalamientos de enriquecimiento ilícito, desvíos, propiedades no declaradas, financiamiento en efectivo, dichos contra periodistas, etcétera.

“Por supuesto, es el peor dirigente del PRI que hemos tenido. Y no es una opinión subjetiva, es basada en datos duros, basada en estadísticas, basada en números. En la presidencia de Alito el PRI compitió en 10 gubernaturas que tenia a su favor y perdió las 10, tiene un puntaje perfecto, 10 de 10, pero negativo” Felipe Enríquez. Ex embajador PRI

Estados Unidos apoyaría a Alejandro Moreno, no lo hace por ser un delincuente: Felipe Enríquez

Aunque Alito Moreno diga que es un perseguido político, no lo es, pues de acuerdo con su experiencia diplomática, Estados Unidos le daría su respaldo pero no lo hace por que no apoyaría a un delincuente.

“Estados Unidos no va a proteger ni a apoyar a delincuentes, como es el caso de Alejandro (Moreno)” Felipe Enríquez. Ex embajador PRI

Así lo dijo luego de que el dirigente originario de Campeche señalara que hay una persecución política en su contra, tras la publicación de reportajes y “audio-escándalos”.

Felipe Enríquez resaltó que dados todos los señalamientos y publicaciones, ninguno se ha desmentido de manera directa.

“Están las sospechas de corrupción de su gobierno en Campeche y que por lo que se ve en medios de comunicación hay investigaciones en proceso y el solo dice que es un persecución política. Nunca contesta... ojalá lo pudiera hacer " Felipe Enríquez. Ex embajador PRI

Dirigentes de ‘Va por México’ solo tienen agendas personales: Felipe Enríquez

Como parte de la efectividad negativa en los resultados de las elecciones, el ex diputado federal por Nuevo León dijo que no solo se trata de señalar esa dirigencia sino de las tres que conforman la alianza ‘Va por México’.

Es decir, PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), tienen agendas personales y han usado a los partidos como plataforma de escalamiento personal.

Ello incluye a:

Alejandro Moreno, PRI Marko Cortés, PAN Jesús Zambrano, PRD

Jesús Zambrano, Marko Cortés y Alejandro Moreno (cuartoscuro / Galo Cañas)

Alianza ‘Va por México’ no sirve sin renovación: Felipe Enríquez

Afirmó que es mentira que la alianza funcione, pues no le alcanza ni sumándose Movimiento Ciudadano, por lo que debe renovarse si quiere ganar en 2024.

“No funciona porque los actuales dirigentes construyeron sus agendas personales antes que una agenda institucional” Felipe Enríquez. Ex embajador PRI

De la misma manera se corre el riesgo de perder los estados de Coahuila y Estados de México e 2023 y con ello la desaparición a nivel nacional del partido.

El priista dijo esperar que en la reunión “reflexiva” de priistas nacionales y ex dirigentes, que tiene lugar la mañana de este martes en el CEN del PRI, también le planteen la renuncia voluntaria.

Afirmó que hay consenso entre grupos de priístas de que Alejandro Moreno ya debe irse.

Piden renuncia voluntaria de Alejandro Moreno

La carta dirigida a Alejandro Moreno plantea como motivos para que se vaya:

“Las derrotas crecientes del PRI en las elecciones realizadas en los últimos dos años”

“La información negativa que ha circulado ampliamente en medios de comunicación y en redes sociales que cuestiona y afecta la imagen publica del actual dirigente nacional”

Entre los firmantes se encuentran además de Felipe Enríquez Hernández:

Benjamín Clariond Reyes Retana

Giberto Treviño Aguirre

Jorge Cantú Valderrama

José Natividad González Parás

Rogelio Cerda Pérez

César González Quiroga

Pedro Morales Somohano

Pedro Pablo Treviño

Alfredo Garza de la Garza

Carlota Vargas Garza

Héctor Gutiérrez de la Garza

Mario Guerrero Dávila

El objetivo no es que se vaya un grupo para que llegue otro sino que haya un grupo colegiado de transición que construya la credibilidad y la agenda del partido al interior del mismo.

De la misma manera convocar a una asamblea nacional para restituir los estatutos a como estaban antes de la legada “dictatorial” de Alejandro Moreno.

Posterior mente a ellos un agenda con los otros partidos políticos con los que se hace alianza