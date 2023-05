Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE, le respondió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, sobre sus supuestas intenciones de contender por la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de su cuenta de Twitter, Lorenzo Córdova descartó su interés por competir por la rectoría de la UNAM, por lo que le dijo a Claudia Sheinbaum que durmiera tranquila.

Lo anterior, a raíz de que la mandataria capitalina opinó que Lorenzo Córdova no es la persona indicada para ocupar el cargo más importante dentro de la UNAM.

Lorenzo Córdova presume controversia contra Plan B (Daniel Augusto)

“Hay quienes no pueden vivir sin un cargo público, yo no”, afirma Lorenzo Córdova

Tras los comentarios desfavorables hacia su persona, Lorenzo Córdova se lanzó contra Claudia Sheinbaum y criticó que la jefa de gobierno capitalina esté opinando sobre la sucesión en la UNAM.

Esto pues, sostuvo el extitular del INE, la UNAM es una entidad autónoma de los gobiernos.

“No sé qué tiene que estar opinando la Jefa de Gobierno de la CDMX de la sucesión en la @UNAM_MX que es autónoma de los gobiernos”, apuntó.

Para descartar cualquier aspiración a la rectoría de la UNAM, Córdova Vianello afirmó que hay quienes no pueden vivir sin un cargo público, lo cual no es su caso.

“Sin embargo, que duerma tranquila: no me interesa competir por la Rectoría. Hay quienes no pueden vivir sin un cargo público… yo no. #NoSomosIguales”, escribió en su cuenta de Twitter.

No sé qué tiene que estar opinando la Jefa de Gobierno de la CDMX de la sucesión en la @UNAM_MX que es autónoma de los gobiernos. Sin embargo, que duerma tranquila: no me interesa competir por la Rectoría. Hay quienes no pueden vivir sin un cargo público… yo no. #NoSomosIguales https://t.co/LLp8dqknCy — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) May 18, 2023

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Lorenzo Córdova y su posibles aspiraciones a la rectoría de la UNAM?

Claudia Sheinbaum declaró que no quiere o no le parece que Lorenzo Córdova sea “lo mejor” para la UNAM, apuntó desde su “muy particular punto de vista”.

Esto ante la pregunta de cuál sería su opinión ahora que “el exconsejero presidente del INE pretende llegar a la rectoría” de la UNAM, pese a que no cumplió con el reglamento para regresar a la Máxima Casa de Estudios.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, señaló que desconocía que Lorenzo Córdova “se andaba candidateando” para ser rector de la UNAM.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, cuando Lorenzo Córdova fue dirigente del INE permitió la compra del voto en las elecciones de 2012, segunda vez que el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, perdió.

A su consideración, Lorenzo Córdova tuvo “una actitud en contra del gobierno y de la Cuarta Transformación”.

Aunque al final, Claudia Sheinbaum destacó que la decisión es de la Junta de Gobierno de la UNAM, que debería tomar en cuenta la opinión “verdadera” de todos los universitarios.