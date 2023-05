Un video exhibió los gritos de rechazo que recibió Lorenzo Córdova tras su reincorporación a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la comunidad estudiantil lo acusó de racista, clasista y lo quieren fuera de la plantilla académica.

Lorenzó Córdova anunció su regreso al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) en abril de 2023 en su cuenta de Twitter; también anunció sus colaboraciones para Latinus, un medio financiado por Roberto Madrazo y su familia.

“Hoy me reincorporo a mis actividades académicas en la ⁦UNAM⁩ y también arranco mis colaboraciones semanales en ⁦Latinus⁩. Aquí les comparto mi videocolumna de esta semana en la que hago un balance del INE⁩ en estos 9 años”, dijo.

Sin embargo, el ex presidente consejero del INE no fue bienvenido en la UNAM, pues un grupo de estudiantes lo interceptó en uno de los pasillos de la institución para recordarle un audio filtrado en el que evidenció ser racista y clasista.

El video de Lorenzo Córdova que circuló en redes sociales mostró el momento exacto en que tundieron al ex presidente del INE. La comunidad de la UNAM impidió un momento el paso del ex funcionario por las instalaciones escolares.

“¡Lorenzo Córdova, no te queremos! ¡Estás aquí ilegítimamente!”, reclamó uno de los estudiantes más activos en la protesta, “¡Violaste la ley de la UNAM!”, agregó y después desató un coro de “¡Fuera Lorenzo!”, y Córdova prefirió salir de ahí.

Muy a su estilo, el ex presidente del INE hizo muecas y gestos de burla hacia la comunidad estudiantil y lanzó un saludo de amor y paz, mientras se alejó por los pasillos de la UNAM, institución que le permitió reincorporarse como académico.

Lo anterior a pesar de que el Estatuto de Personal Académico de la UNAM solo permite una licencia académica sin goce de sueldo por 6 años como máximo; Lorenzo Córdova estuvo ausente por 7 años.

Aquí puedes ver su recibimiento en la UNAM:

Lorenzo Córdova fue presidente consejero del INE. Estudió Derecho en la UNAM y cuenta con un doctorado en Teoría Política por la Universidad de Turín en Italia. Finalizó su periodo en el órgano electoral el 3 de abril de 2023 .

Su salida se dio con una serie de cuestionamientos previos, pues el sueldo representante era mayor al del presidente de México: 177 mil 858 pesos mensuales, según la Plataforma Nacional de Transparencia.

El ex árbitro electoral proviene de una familia de intelectuales:

Sin embargo, un audio de Lorenzo Córdova se filtró en 2015 revelando la postura racista y clasista del representante de la democracia. Gerardo Fernández Noroña retomó dicho punto en la Cámara de Diputados el 5 de noviembre de 2021:

“No mames, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto cabrón. A ver güey, había uno que no mames, no te voy a mentir, te voy a decir como hablaba ese cabrón: Yo jefe gran nación Chichimeca vengo Guanajuato. Yo decirte a ti diputados, para nosotros yo no permitir tus elecciones. No mames, cabrón, cuando te estoy diciendo esto no sé si sea cierto que hablé así. Vio mucho Llanero Solitario, sólo le faltó decir ‘yo gran jefe toro sentado, líder gran nación Chichimeca, no mames, está de pánico cabrón”.

Lorenzo Córdova