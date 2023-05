Lorenzo Córdova Vianello, quien fuera el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) , fue rechazado por algunas personas en la Ibero Puebla este jueves 4 de mayo.

En compañía del también ex consejero del INE, Ciro Murayama, Lorenzo Córdova acudió este jueves 4 de mayo a la Ibero Puebla para presentar el libro “La democracia no se toca”.

Sin embargo, Lorenzo Córdova no fue del todo bien recibido en la institución educativa, ya que algunas personas protestaron y rechazaron la presencia del ex consejero presidente del INE.

Lorenzo Córdova (Instituto Nacional Electoral)

Cuestionan a Lorenzo Córdova en la Ibero Puebla: ¿Qué democracia defiendes?

Este jueves 4 de mayo, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama acudieron a la Ibero Puebla para presentar el libro que lleva por nombre “La democracia no se toca”, que fue escrito por ambos.

No obstante, un par de personas se manifestaron en contra de los ex consejeros electorales, en particular de Lorenzo Córdova Vianello, pues rechazaron su presencia en la institución educativa.

Durante la conferencia de prensa en la que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama presentaron su libro, una mujer portó un cartel con el que expresó su rechazo por los 2.

En su cártel, la manifestante cuestionó a Lorenzo Córdova sobre cuál es la democracia que “defiende”, y citó algunos casos como la elección de Felipe Calderón y la triangulación de Monex.

De la misma forma, en su cártel de la manifestante señaló al ex consejero presidente del INE por ser parte de la “élite” y criticó el sueldo de 20 millones de pesos que recibía.

Una mujer protesta en contra de los ex consejeros del @INEMexico, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. @retodiariomx pic.twitter.com/M3VcEF9hvP — Berenice Martínez (@bereymar) May 4, 2023

Profesor de la Ibero Puebla criticó la presencia de Lorenzo Córdova

Por otro lado, un profesor de la misma Ibero Puebla, encaró a un grupo de personas que defendieron la presencia de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama en la institución educativa.

En su protesta, al docente reclamó que el ex consejero presidente del INE estuviera dentro de la Ibero Puebla, pues advirtió que los profesores no fueron consultados al respecto.

Lo anterior debido a que se lanzó en contra de Lorenzo Córdova al recordar el episodio en el que se refirió de forma despectiva de una persona integrante de un pueblo originario .

El docente acusó que con dicho incidente, quedó de manifiesto el lado racista y clasista del ex funcionario electoral , por lo que agregó que no tiene autoridad moral para hablar de democracia.

Asimismo, recriminó que pese a lo establecido en la Constitución, se haya negado a bajar su sueldo percibiendo un salario casi tres veces mayor al del presidente de México.