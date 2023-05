Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), emitió su opinión y declaró que no quiere a Lorenzo Córdova como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esto es en respuesta a los señalamientos que han realizado desde que Lorenzo Córdova regresó como investigador a la UNAM, después de su salida como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Y es que se ha indicado que Lorenzo Córdova probablemente se vaya a postular como rector de la UNAM, ya que el actual rector Enrique Graue finalizará su período este año.

No quiere a Lorenzo Córdova como rector de la UNAM: Esto dijo Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum declaró que no quiere o no le parece que Lorenzo Córdova sea “lo mejor” para la UNAM, apuntó desde su “muy particular punto de vista”.

Esto ante la pregunta de cuál sería su opinión ahora que “el ex consejero presidente del INE pretende llegar a la rectoría” de la UNAM, pese a que no cumplió con el reglamento para regresar a la Máxima Casa de Estudios.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum señaló que desconocía que Lorenzo Córdova “se andaba candidateando” para ser rector de la UNAM.

Recordó ante los medios de comunicación que estuvieron presentes durante su participación en el evento “Las experiencias de Mi Beca para Empezar de la CDMX”, que ya conocen su opinión hacia Lorenzo Córdova.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, cuando Lorenzo Córdova fue dirigente del INE permitió la compra del voto en las elecciones de 2012, segunda vez que el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, perdió.

Señaló también que Lorenzo Córdova tuvo “una actitud en contra del gobierno y de la Cuarta Transformación” .

Aunque al final, Claudia Sheinbaum destacó que la decisión es de la Junta de Gobierno de la UNAM, que debería tomar en cuenta la opinión “verdadera” de todos los universitarios.

Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de que el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, llegue a ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México:



¿Qué piensa la comunidad de la UNAM de Lorenzo Córdova?

Pese a que Lorenzo Córdova no ha manifestado explícitamente su deseo de convertirse en rector de la UNAM, su regreso a la institución educativa podría pronosticar la reacción de la comunidad universitaria si se postula.

Ya que al volver a la UNAM como investigador y profesor de Derecho, fue señalado de haber violado la Legislación Universitaria excediendo su licencia.

Esto provocó protestas entre académicos, no sólo por la ilegalidad del asunto, sino por haber vuelto con un sueldo exhorbitante pese a ello.

Los estudiantes también expresaron su desacuerdo en los pasillos, bloqueando el paso y gritando que no lo quieren en la UNAM.

Video: Lorenzo Córdova regresa a la UNAM y lo tunden. (Twitter / Captura de pantalla)

