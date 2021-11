Lorenzo Córdova acusa ataques a la autonomía del INE por “recortes insensatos”

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acusó que los recortes al presupuesto del organismo que plantea la Cámara de Diputados, se tratan de ataques contra su autonomía.

Así lo dijo Lorenzo Córdova al participar en la presentación del libro “Estatus, organización y funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

En el acto, Lorenzo Córdova calificó las modificaciones al presupuesto del INE que busca aplicar la Cámara de Diputados, como “recortes insensatos”.

En su pronunciamiento, el consejero presidente del INE advirtió que no se debe vulnerar el sistema electoral por medio de ataques a su autonomía y difamaciones a las instituciones y sus integrantes.

Asimismo, lamentó los ataques por decisiones que “no gustan” a intereses particulares y afirmó que la intención de recortar el presupuesto, tiene la intención de vulnerar la capacidad operativa del INE.

Al respecto, Lorenzo Córdova afirmó que la forma de atacar la autonomía del organismo electoral que encabeza, se está realizando por medio de recortes que calificó como “insensatos”.

Tras manifestar su inconformidad, Lorenzo Córdova señaló de forma irónica que no agregaría más a sus críticas, porque entonces se interpretaría que está haciendo “litigio de oídas”.

“No se puede y no se debe vulnerar a este sistema electoral, atacando su autonomía, difamando a sus instituciones y a sus integrantes, por decisiones que no gustan a o que no se ajustan a los intereses de un grupo o bien vulnerando su capacidad operativa -perdón, ni modo, lo tengo que decir- con recortes presupuestales insensatos”

Lorenzo Córdova