Organizaciones reconocidas urgieron al gobierno federal a incrementar los impuestos a los más ricos en el país como solución a la crisis de finanzas públicas y la desigualdad que existe en México consecuencia de la pandemia por Covid-19.

De acuerdo con las organizaciones Fundar, Oxfam y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), instaurar un impuesto progresivo a la propiedad o a las herencias, o una tasa a la riqueza neta de las personas, podría significar un avance en el alivio de las finanzas públicas de México.

En los últimos 5 años se redujo el PIB del 6.4% al 2.2% en recursos disponibles para la política pública debido a las bajas tasas del Impuesto Sobre la renta (ISR) de 11.7% que paga el sector más rico del país. Además del impuesto sobre el patrimonio que es del 0.33% .

La pandemia afectó la economía de México

La Fundar, Oxfam y el CIEP, compartieron un informe llamado “La vacuna contra la desigualdad” en la que resaltan que la pandemia por Covid-19 afectó a los “ya frágiles” sistemas de salud pública, así como a la alimentación y educación de México.

Esto perjudicó más a la población más pobre del país, que son cerca de 10 millones de personas en situación de pobreza o pobreza extrema entre los que los principales afectados son

Mujeres

Adultos mayores

Indígenas

En contraste, los multimillonarios de México aumentaron sus riquezas en 741 mil millones de pesos aproximadamente durante el 2020.

Por ello, las organizaciones indicaron que se puede implementar una recaudación anual del 3.5% en el ISR con las personas que tengan más de 10 mil 746 millones de pesos.

Esto permitiría recaudar al gobierno federal 99 mil millones de pesos, cifra mayor al presupuesto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y 8.2 veces más que el presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud.

Organizaciones: Crisis económica incrementa desigualdad de ingreso y género

De acuerdo con el informe de las organizaciones, la crisis económica producto de la pandemia incrementó la desigualdad de ingresos y de género en México.

Pues con la recesión del 9% del 2020, un millón de personas se quedaron sin trabajo de los que el 34% fueron mujeres.

Además, en el mismo año, el 44% de la población del país no tubo ingresos suficientes para comprar la canasta básica alimentaria.

Las organizaciones afirmaron que esto fue producto de la falta de medidas y programas adicionales del gobierno federal mexicano para enfrentar la crisis económica que incrementó con la pandemia.

Además, aseveraron que esto puso a la población en el dilema de si cuidar su salud y la de su familia o mantener un empleo arriesgando su salud.

Solo en el tercer trimestre de 2020 el ingreso del 20% de la población con mayores ingresos en México fue 146 veces mayor que la del 20% más pobre.

Con información de Proceso