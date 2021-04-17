El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su intención de acabar con la condonación de impuestos en el país, pues señaló, se busca que los más ricos paguen lo que les corresponde.

El vocero de los senadores de Morena, Salomón Jara Cruz, recordó que la afectación en los dos sexenios anteriores, encabezados por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ascendió a más de 400 mil millones de pesos.

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de prohibir las condonaciones se acelerará la discusión y aprobación de una reforma necesaria para que los personajes más ricos del país paguen sus impuestos, tal y como lo hacen millones de trabajadores a lo largo y ancho del país. {username} (@salomonj) July 30, 2019

Jara Cruz dijo que la corrección al respecto busca dejar de beneficiar a los que dijo son amigos de “la mafia del poder” y se aventuró a dar nombres.

Industrias Peñoles, AT&T, Grupo Elektra, Cargill, Volkswagen, Club América, Club Necaxa, Cablevisión, Grupo Herdez, Grupo Industrial Saltillo, Ternium, Arcelormittal, Jafra, Fuller y Aeropuertos de Cancún. {username} (@salomonj) July 30, 2019

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Cabe recordar que el 22 de mayo el senador Jara presentó una iniciativa para eliminar las condonaciones, a menos que estén “debidamente justificadas”, por ejemplo, en caso de desastres meteorológicos, plagas o epidemias.