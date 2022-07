El martes en la noche durante el programa de internet “Martes del Jaguar” de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ella le respondió a AMLO por el cateo a la casa de Alejandro Moreno.

Luego de que AMLO expresara su inconformidad por la manera que se hizo dicho cateo en su conferencia mañanera del martes 5 de julio.

Ya que el presidente consideró que este se hizo con la espectacularidad de la presencia de cámaras de televisión por lo que vulneró la dignidad del priísta al ser expuesto de esa manera.

Ante esto Layda Sansores reconoció que se generó polémica sobre el tema e incluso un debate con el presidente.

En dicho programa también apareció el titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE), Renato Sales Heredia, quien explicó el porqué el cateo a la casa de Alejandro Moreno se hizo de ese modo.

En su explicación Renato Sales Heredia, dijo que esta orden de cateo es una orden judicial que se solicita al juez para que permita que se haga una revisión al inmueble con base a una carpeta de investigación que ya tiene muchas diligencias.

De esa misma carpeta de investigación se requiere comprobar si es que con los ingresos que sostiene Alejandro Moreno como funcionario corresponden a su patrimonio, por lo que se le investiga por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Es por esto que se solicitó el cateo para ver cómo está construida la casa de Alejandro Moreno, así como los materiales de los que está hecha y verificar sus bienes para comprobar este delito.

En el acto de la orden de cateo, Renato Sales Heredia menciona que este se hizo bajo proceso, puesto que, detalla que primero gritaron tres veces para que pudiera salir Alejandro Moreno o su abogado quien los iba recibir, pero esto no ocurrió.

También menciona que ante la ausencia de alguien que les abriera se basaron en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 288, así como la orden de cateo que emite el juez permite que se rompan las cerraduras para realizar el cateo.

Por lo que con esto el fiscal buscaba avalar el actuar de la policía ministerial del estado, ya que para ingresar a la casa de Alejandro Moreno se utilizó hasta un ariete.

En respuesta de la inconformidad de AMLO ante el cateo de la casa de Alejandro Moreno, Layda Sansores, dijo que entendía el porqué al presidente no le había parecido este procedimiento, ya que dijo que AMLO es un hombre muy humano.

“Claro fíjate que yo entiendo que nuestro presidente hace este comentario que dice ‘no me parece la forma en la que se hizo el procedimiento’, cómo se hizo, ‘no es que esté defendiendo al señor Alito, no me gusta el procedimiento’ porque hay que reconocer que Andrés Manuel es un hombre muy humano, muy sensible aunque sean sus adversarios”

Layda Sansores