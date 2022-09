Layda Sansores, gobernadora de Campeche, acusó que borraron el Martes del Jaguar de Facebook y reiteró que “no hay pacto” con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

En su cuenta de Twitter, Layda Sansores publicó un mensaje en el cual enfatizó que, no sabe como le hicieron, pero lograron borrar su emisión el Martes del Jaguar de Facebook.

Pese al hecho, dijo a sus admiradores que no se preocuparán, ya que también estaba en la plataforma de YouTube y lo volverán a subir las veces que sean necesarias.

Asimismo, la mandataria de Campeche enfatizó que no se iban a detener, pues aseguró que “no hay pacto”, esto en referencia a Alejandro Moreno.

“No sé cómo le hicieron, pero lograron borrar el #MartesDelJaguar de facebook. No se preocupen, también está en YouTube y lo volveremos a subir las veces que sean necesarias. No nos van a detener; seguimos firmes en nuestra lucha, NO HAY PACTO”.

Layda Sansores