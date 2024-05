En sesión del Pleno hoy jueves 30 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió sobre la Ley Federal del Derecho de Autor y esto resolvió; te explicamos.

La SCJN inició el pasado 28 de mayo la discusión igualmente en el Pleno por las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor para que plataformas digitales retiren las infracciones al mismo.

Lo cual fue establecido en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-Mec), lo que ocasionó que se critique la medida por posible violación de la libertad de expresión, como la interpuesta por la Comisión Nacional del Derecho Humanos (CNDH).

Suprema Corte tomó esta decisión sobre la Ley Federal del Derecho de Autor

Mediante comunicado, se anunció la decisión de la SCJN respecto a la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, fallando a favor de que plataformas digitales eliminen contenidos que la infrinjan.

Sin embargo, la eliminación de contenido en plataformas digitales que infrinjan la Ley Federal del Derecho de Autor deberá ser notificada y cumplir también algunos párrafos del artículo que fue sometido a acción de inconstitucionalidad.

De acuerdo con el artículo 114 Octies, fracción II inciso a: se puede remover el contenido una vez que se acredite la titularidad , aunque también debe tomar “medidas razonables” para evitar que en redes sociales se vuelva a subir nuevamente.

La votación de los ministros de la Suprema Corte quedó de la siguiente manera: artículo 114 Octis Fracción II, inciso a, hubo 5 votos para reconocer la validez del mismo, más un voto particular, sin embargo, no se alcanzó la mayoría calificada .

En consecuente, el Pleno de la SCJN, declaró que continuará la discusión el lunes 3 de junio sobre la Ley Federal del Derecho de Autor, ya que tanto para validez e invalidez de diversos párrafos del artículo 114 Octies.

El pleno de #LaCorte resolvió que las medidas en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), resultan necesarias a efecto de proteger los derechos de autor, sin que resulte impreciso y ajeno a nuestro sistema jurídico. https://t.co/28G6ayQN4T pic.twitter.com/zDbuTSowbP — Suprema Corte (@SCJN) May 30, 2024

Así fue la discusión en el Pleno de la SCJN sobre la Ley Federal del Derecho de Autor

Referente a la discusión por la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal del Derecho de Autor en el Pleno de la la Suprema Corte, solamente se pronunciaron tres ministros, quienes se pronunciaron:

Presidenta Norma Piña

Jorge Pardo Rebolledo

Javier Láynez Potisek, el ministro ponente

El primero en tomar la palabra en el Pleno de la SCJN fue el ministro Pardo Rebolledo, quien declaró que aunque estaba de acuerdo con los artículos, no coincidió con el proceso de retirada ya que las condiciones no son precisas y no permite la defensa.

En cuanto a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, votó a favor del proyecto sobre la Ley Federal del Derecho de Autor, señalando que los titulares no tienen la facultad de remoción y es contrario a la seguridad jurídica.

Mientras que el ponente del caso, Láynez Potisek señaló que la libertad de expresión, argumento por el que se interpuso la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal del Derecho de Autor, no va conforme con el aviso que emite.

La acción de inconstitucionalidad de la CNDH (217/2020) así como la que posteriormente acumuló la interpuesta por senadores de la República, demandaba la invalidez de las reformas de la Ley Federal del Derecho de Autor publicada en julio 2020.