La senadora del PAN Kenia López Rabadán entró a la Cámara de Senadores junto con Claudio X. González tras el mitin fuera del recinto legislativo, por el Plan B de la reforma electoral que se discute.

De acuerdo con la senadora, realizó el trámite correspondientes para que pudieran ingresar sus invitados:

Sin embargo, no los dejaron entrar al Senado, por lo que aseguró que no se moverá de los accesos 3 y 4, hasta que respeten su solicitud.

Esto en el marco de la discusión del Plan B de la reforma electoral que se discute en comisiones, y las protestas en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Kenia López Rabadán aseveró que “no hay razones” para haber cercado el Senado y evitar las manifestaciones.

“Es una ofensa que no dejen entrar a la ciudadanía al Senado de la República. Pareciera que son unos delincuentes metidos dentro de su cloaca. Hemos estado pidiendo por favor…pero no entienden el respeto. No es posible que no dejen entrar a legisladores, a ciudadanos con identificación que está pidiendo entrar, hemos enviado la lista pero no saben entender el respeto”

Kenia López Rabadán, senadora del PAN