Ante la discusión de la reforma electoral, las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores reconocieron que no tienen los votos para frenar a Morena.

Así lo indicaron los líderes de los partidos de oposición en una conferencia de prensa conjunta, en la cual admitieron que no alcanzan los votos para rechazar la reforma electoral.

De la misma forma, los senadores de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano criticaron el proyecto, pues insistieron en acusar que implica un “retroceso en materia electoral y democrática”.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores reconoció junto a sus pares del PRI, PAN y PRD, que no tienen los votos para frenar a Morena.

Al respecto, el senador señaló que aún cuando las cuatro fuerzas políticas de oposición estén completas, no juntan los votos suficientes para rechazar la reforma electoral.

“Aunque el bloque de contención esté completo, los votos no alcanzan para frenar a este atropello” Clemente Castañeda

Lo anterior debido a que el senador de Movimiento Ciudadano sentenció que Morena, PT y el PVEM, tiene la cantidad de votos suficientes para aprobar por mayoría la reforma electoral.

Ante ello, señaló que el compromiso de la oposición se mantiene firme, pues garantizó que seguirán poniendo argumentos y la razón al servicio de México.

Sin embargo, el senador de Movimiento Ciudadano hizo un llamado a la sociedad en general para que ejerzan presión en contra de Morena y sus aliados por el tema de la reforma electoral.

“Reiterar la disposición de Movimiento Ciudadano y por supuesto del bloque de contención, para que a pesar de todas las irregularidades, de que nos quieran echar la aplanadora todos los días, nosotros vamos a seguir poniendo los argumentos, la razón, al servicio de México” Clemente Castañeda

En el mensaje que ofreció con sus homólogos del PRI, PAN y PRD, Clemente Castañeda exigió al coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, demostrar que es un demócrata.

Sobre ello, el senador de Movimiento Ciudadano señaló que si una persona carga con un compromiso público, debe actuar en consecuencia y hacerse cargo de sus palabras.

Por dicha razón, señaló que quienes se asumen como demócratas, como lo ha señalado Ricardo Monreal, debe demostrarlo en los momentos que son definitorios.

Y es que sentenció que no es válido anteponer excusas como que no se lo permitieron que no tuvo la mayoría, pues reiteró que cada quien debe asumir la posición histórica en la que se encuentra.

“Este es el momento de los demócratas, si son demócratas, que se pronuncien, que cumplan con su palabra y defiendan lo que todas y todos queremos, que es la democracia mexicana” Clemente Castañeda

PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano están dispuestos a romper quórum para evitar reforma electoral

Pese a lo anterior, Clemente Castañeda se dijo consciente de que al menos en la Cámara de Senadores no tienen la posibilidad de frenar a Morena y su proyecto de reforma.

Por dicha razón, aseguró que “ utilizarán todas las herramientas legales y políticas ” que tienen a su alcance para tratar de evitar la aprobación de la reforma electoral.

En ese sentido, el senador señaló que si es necesario romper el quórum de las comisiones y seguir señalando las inconsistencias en el dictamen, no dudarán en actuar de esa manera.

Finalmente, refirió que en caso de que Morena consiga la aprobación, acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues adelanto, ya tiene suficientes elementos.