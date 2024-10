Hoy lunes 21 de octubre de 2024 se llevó a cabo la primera conferencia mañanera de jueces y magistrados para responder a las suspensiones y amparos de la reforma al Poder Judicial.

En conferencia mañanera para abordar la reforma constitucional en la materia, el magistrado Juan José Olvera López señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum “está mal informada” sobre la reforma al Poder Judicial y sus resoluciones.

Señaló que Claudia Sheinbaum no tiene la obligación de conocer todos los casos y “no está mal que no conozca” sobre el tema, pero señaló que “debe informarse bien” sobre las suspensiones y amparos de la reforma.

“La presidenta de la República me parece que suele tener información no correcta, me parece que está mal informada. No tiene la obligación de reconocer todos los casos (...). Claro que no conoce y no está mal que no conozca, me parece que lo que ocurre es que no está bien informada. Lo que tendría que ocurrir es que se informe bien”

Juan José Olvera López. Magistrado