A través de un video compartido en redes sociales Joaquín López Dóriga se burla de Epigmenio Ibarra por el incidente en la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El pasado domingo 27 de noviembre se llevó a cabo en la marcha de AMLO asistieron al menos un millón doscientos mil personas para apoyar al presidente, así como escuchar parte de su discurso por su informe del Cuarto año de gobierno.

Ante la oleada de gente durante la marcha se reportaron varios desmayos, así como personas que padecían de deshidratación.

El productor Epigmenio Ibarra estuvo presente en la marcha de AMLO, pero como cientos de personas se comenzó a sentir mal.

Este momento quedó registrado en video cuando el productor se comienza a desvanecer frente al cofre de un carro.

Lo que causó mucha controversia en redes sociales para el productor a quien fue grabado y su video quedó expuesto en la red.

Por sentirse mal, Epigmenio Ibarra comentó en un tuit que “lo vencieron” los empujones de la marcha del 27 de noviembre del presidente AMLO.

Además detalló que ese día nunca antes se había “perdido” como ahora en una marcha de AMLO.

También en el programa de Ciro Gómez Leyva “Por la mañana”, explicó que nunca le había pasado estar en una marcha como la del presidente.

Me he perdido muchas veces entre la multitud con AMLO. Nunca como ahora. A mi me vencieron los empujones a el lo fortalecen. Vamos a seguirlo!

Luego de la marcha de AMLO y de que se expusiera el video en el que Epigmenio Ibarra fue expuesto al sentirse mal durante la movilización, Joaquín López Dóriga se burló del productor.

La burla la hizo con base a un mismo tuit que publicó Epigmenio Ibarra quien dijo haber atravesado por varias dificultades.

Es por eso que Joaquín López Dóriga se burla de Epigmenio Ibarra por caerse, y en el video lo imitó en manera burlona diciendo las hazañas que supuestamente hizo el productor .

“Epigmenio Ibarra, el productor de la 4T presume, me han peinado francotiradores, me han disparado ráfagas directas, he estado a punto de que me fusilen, he caído en emboscadas, he estado a punto de volar en pedazos, me he volcado tres veces.

Me salí por el parabrisas a 160 kilómetros por hora y tras superar todo eso. Este Superman de la 4T que se desvanece el domingo en Paseo de la Reforma, Fíjese lo que va del cuento a la calle y en el Paseo de la Reforma “

Joaquín López Dóriga