Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición a la Presidencia de México, ve que el único logro de Samuel García es ser hombre en las elecciones 2024 , pues percibe que la contienda es entre mujeres.

Pensamiento que destapa apenas en el arranque de las precampañas de los presidenciables del Frente Amplio por México, Morena y Movimiento Ciudadano, ocurrido este lunes 20 de noviembre.

De acuerdo con Xóchitl Gálvez, quien inició esta jornada en la costa del estado de Guerrero, la verdadera contienda por la titularidad del Poder Ejecutivo Federal está entre la candidata guinda y la senadora misma .

Sin embargo, hace falta que “el aparato de Estado” deje de darle una evidente ventaja a Claudia Sheinbaum reforzando su participación con poderes externos.

Así pues, como en ocasiones anteriores, Xóchitl Gálvez deja ver que a Samuel García no le tiene mucha fe, ni siquiera porque él mismo se aplaudió por ser el único hombre de las elecciones 2024.

Único logro de Samuel García es ser hombre; elecciones 2024 son tema de Morena y Xóchitl Gálvez

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez compartió su postura sobre la antesala del arranque oficial de la contienda por la presidencia de México.

La cual, calificando a Morena y Claudia Sheinbaum como la verdadera competencia, nuevamente demeritó el lanzamiento de Samuel García como presidenciable de Movimiento Ciudadano para las elecciones 2024.

“Sheinbaum lo que tiene son millones de pesos y yo millones de corazones; ¡Que me la echen sola! Voy a ganar, soy una mujer fuerte y lo único que me trae aquí es el amor y el servicio del país”. Xóchitl Gálvez

Consecuentemente, Xóchitl Gálvez deja en segundo plano la competencia contra Samuel García , en parte, dándole la razón de que el único logro del candidato es ser hombre en las elecciones 2024.

Asimsmo, ignorándolo por su poca relevancia en una competencia donde la panista estima remontar las cifras que se dictan a favor de la candidata guinda y ser la primera presidenta de México con la oposición.

Morena tiene miedo de Xóchitl Gálvez, asegura la candidata del Frente Amplio por México

Según las declaraciones de Xóchitl Gálvez, en la contienda por la presidencia de México, su máximo contrincante, Morena tiene miedo a que ella sea la candidata opositora .

Por tanto, señala la senadora panista, han tenido que recurrir a las renuncias de personajes como Alejandro Murat y Omar Fayad, de las plantillas que integran el Frente Amplio por México.

Siendo estos personajes una demostración de que Morena actúa con temor y trata de poner las fichas en su contra aceptando a tales políticos a pesar de que criticaron estas prácticas por años.

“ Si no estuvieran nerviosos no traerían a personajes como Murat, Fayad ” precisó Xóchitl Gálvez ratificando en cada declaración que no ve dentro del mapa de competencia a Samuel García.

¿Cómo va Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024?

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, con datos al mes de octubre, este es el panorama para Xóchitl Gálvez y los presidenciables rumbo a las elecciones 2024: