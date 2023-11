¿ Clara Brugada llamó misógino a Joaquín López-Dóriga ? Te contamos la verdad de lo que ocurrió este miércoles 22 de noviembre 2023.

Y es que este día la precandidata única de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) fue entrevistada por el periodista nacional, ello para su espacio de radio.

A través de sus redes sociales Clara Brugada agradeció la entrevista con Joaquín López-Dóriga, pues calificó de “enriquecedor” el intercambio de ideas.

Clara Brugada y Joaquín López-Dóriga (Clara Brugada vía X)

¿Clara Brugada llamó misógino a Joaquín López-Dóriga? Esto fue lo que ocurrió

En la entrevista que sostuvo este día Clara Brugada con Joaquín López-Dóriga, se vivió un momento tenso cuando el periodista tocó el tema de por qué ella fue designada como precandidata única de Morena para la CDMX.

De acuerdo con lo dicho por él, la ex alcaldesa de Iztapalapa ganó el proceso de Morena solo debido a la regla de paridad de género .

Por tal motivo, el periodista cuestionó a la morenista si de verdad creía que tiene posibilidades de ganar las elecciones en la capital del país, pues perdió el proceso interno del partido guinda .

Joaquín López-Dóriga señaló que Clara Brugada perdió la encuesta final de Morena, pero al resultar la mujer con más número de votos, y para cumplir con la normativa que establecía 5 precandidatas mujeres y 4 precandidatos hombres, fue que resultó seleccionada .

Ante esto, la morenista indicó que existían dos criterios para elegir al ganador; la paridad de género y los resultados de las encuestas. Por ello, solo pidió al periodista que no se cayeran en discursos que resultan misóginos.

“No caigas en la relatoría de la misoginia, de que ganamos solo por la paridad de género”, dijo la ex alcaldesa.

Esto provocó el enfado de Joaquín López-Dóriga, quien se sintió aludido por el comentario y pidió a Clara Brugada que no lo tachara de misógino.

“A mí no me puede señalar de misoginia, yo solo le estoy hablando de un hecho. Primero porque no me lo merezco, porque nunca lo he sido”, externó el periodista.

Además, pidió a Clara Brugada que le señalara un acto donde cometiera un acto de misoginia, a lo que ella sí contestó y apuntó que fue la manera en que expresó que solo resultó elegida por la regla de género.

Entre el intercambio de palabras Joaquín López-Dóriga pidió nuevamente que no lo calificara de esa manera, debido a que nunca “le han señalado” actos de ese tipo, pues fue educado por su madre.

“Con todo respeto no le permito que me califique de misógino. Nadie me ha podido señalar nunca, soy producto de la ocasión de mi madre”, dijo el periodista.

Luego de ello, reprochó a Clara Brugada si asistió a la entrevista para discutir, a lo que ella, sin creer lo que sucedió y con una risa nerviosa, solo señaló que estaba ahí para responder a los cuestionamientos de él .

No caigas en la relatoría de la misoginia: Clara Brugada a Joaquín López-Dóriga, quién molesto respondió que no es misógino. pic.twitter.com/Z90wC1ATKu — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) November 22, 2023

Pese a momento incómodo, Clara Brugada agradeció entrevista con Joaquín López-Dóriga

Luego de la entrevista, en un mensaje publicado en sus redes sociales Clara Brugada agradeció la entrevista con Joaquín López-Dóriga.

De acuerdo con la precandidata de Morena en CDMX, calificó de “enriquecedor” el intercambio de ideas, debido a que le permitió compartir puntos de vista a cerca de su proyecto para la capital del país.

Además, pese al momento que vivieron ambos, aseguró que la charla que sostuvieron “fue amena”.

“El intercambio de ideas siempre es enriquecedor y bienvenido. Agradezco tu espacio Joaquín López-Dóriga para compartir nuestra visión sobre temas fundamentales de la ciudad. Fue una plática amena”. Clara Brugada