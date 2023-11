Jesús Murillo Karam promovió un amparo por medio del cual busca que se le permita participar en una investigación que realiza la FGR, en torno a un caso de tortura.

En particular, el recurso busca que Jesús Murillo Karam sea incluido en la investigación de la FGR por presunta tortura, en contra de uno de los integrantes de Guerreros Unidos.

Al respecto, el amparo presentado por la defensa del ex procurador, plantea que se le involucre en las indagatorias que se lleven a cabo contra Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”.

Jesús Murillo Karam (Enrique Ordoñez / Cuartoscuro)

Juez admitió a trámite amparo solicitado por Jesús Murillo Karam; fija fecha de audiencia

El titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, Rubén Darío Noguea, admitió a trámite un juicio de amparo que promovió la defensa de Jesús Murillo Karam.

Se trata de una recurso con el cual el ex titular de la extinta PGR, pretende que se le involucre en la investigación por tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”.

El impartidor de justicia resolvió admitir a trámite el amparo, aunque no le concedió la suspensión provisional. dado que la defensa de Jesús Murillo Karam no la solicitó.

No obstante, el juez estableció que será el próximo 30 de noviembre cuando se lleve a cabo la audiencia en la que determinará si concede o no el amparo al ex procurador.

Jesús Murillo Karam (Especial)

¿De qué se le acusa a Jesús Murillo Karam?

Jesús Murillo Karam presentó el amparo con el que busca participar en la investigación que realiza la FGR por tortura entorno al caso Ayotzinapa, desde el pasado 25 de octubre.

El recurso pretende impugnar la resolución de un juez de control que desechó una petición previa que impulsó el ex titular de la PGR, para estar “en todos los actos de investigación”.

Cabe destacar que en abril de este año, otro juez vinculó a proceso a Jesús Murillo Karam, por su presunta participación en varios delitos durante las indagatorias del Caso Ayotzinapa:

Desaparición forzada de personas

Tortura

Coalición de Servidores públicos

Lo anterior debido a que “El Cepillo”, uno de los presuntos autores materiales de la desaparición de los 43 normalistas, habría sido torturado para la obtención de declaraciones.

Ante la vinculación a proceso, los abogados de Jesús Murillo Karam pidieron que el ex funcionario participe en las investigaciones de la FGR por presunta tortura, pero la solicitud fue negada.