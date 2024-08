En medio de las quejas del Partido Acción Nacional (PAN), el Instituto Nacional Electoral (INE) definió el futuro político de Javier Corral. ¿Será senador?

Y es que el blanquiazul argumentó que el ex gobernador de Chihuahua es prófugo de la justicia, por lo que no puede desempeñar un cargo de elección popular.

Sin embargo, este viernes 23 de agosto de 2024, el INE se pronunció sobre este caso en medio de las quejas del PAN. ¿Javier Corral será senador pese a la orden de aprehensión en su contra? Esto dijeron las autoridades electorales.

¿Javier Corral será senador? Esto dijo el INE

Javier Corral sí será senador de Morena, determinó el INE durante la sesión extraordinaria del Consejo General realizada este viernes.

Las y los consejeros del órgano electoral resolvieron que Javier Corral no es prófugo de la justicia, por lo que sus derechos político-electorales se encuentran en plena vigencia.

Debido a esto, Javier Corral sí es elegible para ocupar la senaduría plurinominal de Morena en la Cámara de Senadores.

La consejera Carla Humphrey explicó que la Fiscalía de Chihuahua no actuó de manera legal ya que no tiene competencia en la Ciudad de México (CDMX), misma donde se intentó detener a Javier Corral el pasado 14 de agosto.

Además, de que no se le imputa ningún delito al ex gobernador de Chihuahua, por lo que sí será senador.

Javier Corral (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

INE rechaza quejas del PAN para declarar inelegible a Javier Corral

El INE rechazó las varias quejas que presentó el PAN para declarar inelegible a Javier Corral como senador de la República tras ser acusado de corrupción y peculado por 98 millones de pesos.

Al respecto, la consejera Dania Ravel precisó que son las autoridades judiciales las que deben determinar si el ex gobernador de Chihuahua está prófugo de la justicia o no , ya que las autoridades electorales no tienen esa facultad.

Por otra parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña defendió a Javier Corral e indicó que este “ha cometido 3 pecados imperdonables” por el PAN y la gobernadora Maru Campus , los cuales son:

Unirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Perseguir a César Duarte No aceptar negocios de Marko Cortés, presidente del PAN

Por ello, el representante del Partido del Trabajo ante el INE acusó que se trata de una persecución política y una venganza política “evidente” en contra de Javier Corral, quien sí será senador.