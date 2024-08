Tras el intento de detención de Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, en el restaurante Gin Gin de la Ciudad de México (CDMX), un nuevo video del caso mostró que Ulises Lara, encargado de Despacho de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, apareció en menos de 40 minutos en el lugar para impedir la detención, mientras que un grupo de choque entró por la ventana del sitio.

El miércoles 14 de agosto, elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentaron en el restaurante Gin Gin de la colonia Polanco con el objetivo de detener a Javier Corral, quien es señalado por los delitos de corrupción y peculado.

Sin embargo, la detención no se llevó a cabo porque en lugar se presentó el personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a cargo de Ulises Lara, instancia que decidió no colaborar con la ejecución debido a que esta responde a que esta respondía a un oficio interno que no establecía una “colaboración” entre las Fiscalías de la CDMX y Chihuahua.

“Pude confirmar que se buscaba llevar a cabo la diligencia, al amparo de un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024, mismo que no corresponde a una aceptación de la colaboración, ya que solamente forma parte de las gestiones que esta Fiscalía de la Ciudad de México lleva a cabo para su atención” Ulises Lara

Javier Corral: Nuevo video muestra llegada de Ulises Lara al Gin Gin y grupo de choque que entró por la ventana

En torno al intento de detención de Javier Corral el pasado 14 de agosto, un nuevo video mostró la llegada de Ulises Lara al establecimiento en menos de 40 minutos, mientras que un grupo de choque entró por la ventana de lugar para evitar el arresto del ex gobernador.

El video fue revelado en el espacio de Grupo Fórmula que conduce Ciro Gómez Leyva, quien mostró que el día de los hechos la directora general de la Auditoría Forense, Muna Dora Buchahin, dio lectura a los documentos con los que se pretendía detener a Javier Corral, quien se rehusó a colaborar con la orden.

Posteriormente, el magistrado Julio Ángeles Sabines Chesterking se aproximó al ex gobernador para darle asesoría legal, mientras que el escolta del magistrado explicó que por orden su superior no se llevaría a cabo la detención en el restaurante Gin Gin de Polanco.

A las 22:00 horas tras una serie de llamadas y mensajes de Javier Corral, llegó el encargado de Despacho de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ulises Lara, quien revisó una conversación del celular de Javier Corral para después oponerse a la ejecución de orden de detención.

Según la interpretación de Ciro Gómez Leyva, Ulises Lara habría decidido ejecutar le detención en primera instancia pero después desistió de esto. No obstante, el video también dio cuenta de que un grupo de persona sin identificarse entró por la ventana del Gin Gin, el cual se encargó de mover un automóvil para permitir la entrada de la camioneta de Ulises Lara.

#ATENCIÓN Este es el video que Javier Corral no quiere que veas porque es el relato de cómo es rescatado por el fiscal Ulises Lara de la CDMX, para evitar su captura por parte de agentes judiciales de Chihuahua, quienes atendieron una orden de aprehensión por desvío de recursos… pic.twitter.com/dym42EuEjT — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) August 19, 2024

Javier Corral presenta denuncia contra Maru Campos y Fiscalía de Chihuahua por privación ilegal de la libertad

Javier Corral informó haber presentado una denuncia formal en contra de la gobernadora Maru Campus y la Fiscalía de Chihuahua por privación ilegal de la libertad, luego del intento de su detención en el bar Gin Gin de la colonia Roma, en CDMX.

En redes sociales, esto fue lo que escribió el ex gobernador de Chihuahua el 15 de agosto:

“He presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguin y/o quién o quienes resulten responsables por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de Abuso de Autoridad, Privación Ilegal de la Libertad en grado de tentativa y lo que resulte2 Javier Corral

Javier Corral denunció que su intento de detención fue parte un acción arbitraria de las autoridades de Chihuahua:

“Las autoridades del Estado de Chihuahua buscaron detenerme artera y arbitrariamente, fuera de todo cauce legal, pues no contaban con la autorización prevista por la fracción V de la Disposición Décimo Segunda del Convenio de Colaboración celebrado entre las fiscalías del país” Javier Corral

En es sentido, reconoció la intervención de la Fiscalía CDMX para salvaguardar su integridad física, libertad y derechos:

“En virtud de que cualquier detención por autoridades ajenas a la Ciudad de México sin la autorización correspondiente es una privación ilegal de la libertad, y para interrumpir la comisión de los delitos en mi contra que estaba teniendo lugar, personal de la Fiscalía de la Ciudad de México intervino para salvaguardar mi integridad física, libertad y derechos. Reconozco el actuar conforme a Derecho de las autoridades de esta Ciudad” Javier Corral

Además responsabilizó a la gobernadora Marú Campos de una “persecución política” orquestada por el ex gobernador César Duarte Jáquez y el senador electo del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

“No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones. Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido” Javier Corral

Javier Corral: Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua declara prófugo al ex gobernador

Tras el intento frustrado de detención de Javier Corral, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua declaró al ex gobernador como prófugo de la justicia el 14 de agosto, hecho por el que se aseguró que se agotarán todas las instancias para lograr la detención, pues además se afirmó que el procedimiento fue “conforme a derecho”.

“Vamos a ir por él esté donde esté. Javier Corral Jurado es prófugo de la justicia de Chihuahua desde la noche del 14 de agosto de 2024.Agotaremos las instancias a nuestro alcance, porque procedimos conforme a derecho” Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua

La Fiscalía de Chihuahua recordó que Javier Corral es acusado del delito de peculado con penalidad agravada por el desvío de 98 millones 600 mil pesos en un contrato simulado para una supuesta asesoría para reestructurar la deuda, conducta se dio en conjunto con el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien también es prófugo de la justicia.