La Fiscalía General de la República (FGR) respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el caso Israel Vallarta, culpando a la defensa y al juez de los retrasos del proceso.

Durante su conferencia mañanera del 20 de diciembre, AMLO acusó que al Ministerio Público de la Federación de hacerle una “chicanada” a Israel Vallarta, por presentar nuevas solicitudes de investigación y pruebas en el caso que retrasan la sentencia en su contra y, por lo tanto, su posible liberación.

Como respuesta, la FGR respondió que por tratarse de un tema de interés público, publicará en su página de internet la información de todos los procesos abiertos contra Israel Vallarta.

A través de un comunicado, la FGR recordó que cuando el Ministerio Público de la Federación ejerce la acción penal ante un juez se vuelve parte del proceso y el juzgador se convierte en la única autoridad responsable en cuanto a:

En cuanto al caso de Israel Vallarta, la FGR explicó que ha sido procesado por 6 casos de secuestro y que en el sexto se le encontró en plena flagrancia delictiva.

Según la FGR, el juez determinó acumular todos los casos en uno, lo que ha presentado conflictos competenciales de la propia autoridad judicial, es decir, el juez.

Además, culpó a la defensa de Israel Vallarta por los recursos promovidos por el procesado, como las apelaciones, amparos indirectos e incidentes en contra de determinaciones de los jueces.

Ante ello, la FGR anunció que de inmediato subirá a su página de internet la información puntual de todos los procesos de referencia contra Israel Vallarta.

Esto salvaguardando los derechos de las partes y las obligaciones referentes a las versiones públicas correspondientes.

Israel Vallarta lleva 17 años en prisión preventiva oficiosa por el delito de secuestro pero sin sentencia.

El presidente AMLO consideró que el caso de Israel Vallarta “huele a chicanada” tras llevar 17 años sin sentencia y que el caso tiene una connotación política.

El presidente subrayó que al haberse tratado de un montaje cuando Genaro García Luna era titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y Luis Cárdenas Palomino como director general de Investigación Policial de la misma, el caso se ha mantenido estancado.

Y aseguró que si de él dependiera, ya le hubiese concedido el indulto a Israel Vallarta pero sostuvo que constitucionalmente está impedido porque no ha sido sentenciado todavía.

Por si fuera poco, López Obrador criticó que pese a que durante años las autoridades mantuvieron una actitud pasiva en el seguimiento del caso, ahora la Fiscalía General de la República ya solicitó una nueva investigación e interrogatorios.

“Si fuese por mí, yo concedería el indulto, pero constitucionalmente no puedo hacerlo, porque no hay una sentencia. Parece que se esmeran en que no haya una sentencia. Y en la Fiscalía presentaron nuevas solicitudes de investigación y pruebas, volver a interrogar a quienes ya fueron investigados hace 17 años.... huele a chicanada, esto no, porque no hay justicia. Está demostrado de que hubo tortura. Lleva 17 años sin sentencia”.

AMLO