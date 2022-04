Trabajadores de diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), denuncian que desde hace 3 meses no han cobrado sus sueldos.

Por medio de una carta dirigida a AMLO, que difundieron desde el pasado 7 de abril, los trabajadores del IPN señalaron que quienes han afectado por la falta de sueldos, son empleados que laboran por honorarios .

En su denuncia, los trabajadores del IPN señalan que se trata del Personal de Servicios Profesionales , quienes han sido afectados por la falta de sueldos.

Instituto Politécnico Nacional (IPN). Demanda. (Cuartoscuro)

Trabajadores del ENCB del IPN denuncian que llevan 3 meses recibir sus sueldos

De acuerdo con lo denunciado por los trabajadores del IPN, la falta de sueldos ha afectado a empleados que laboran en unidades académicas como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).

Testimonios que fueron recabados por el periódico El Financiero, indican que los directivos del IPN han indicado que los sueldos vencidos se pagarán hasta finales de este mes de abril.

Sin embargo, los trabajadores que pidieron el anonimato por temor a represalias, refieren que a pesar de que siguen llevando a cabo sus respectivas labores, no hay certeza alguna de que se les pagarán sus sueldos.

De la misma forma, indicaron que el departamento de finanzas de la ENCB, les argumentan que la problemática con los sueldos, se debe a la aplicación de nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda.

En la carta donde se denuncia la situación en el IPN, los trabajadores acusan que no se trata de la primera ocasión en la que padecen por la falta de pagos de sueldos.

No obstante, refieren que en los episodios previos el tiempo en el que no cobraron sus sueldos, no había sido tan prolongado como ocurre en la actualidad.

Trabajadores del IPN acusan que directivos los han ignorado

En su denuncia, los trabajadores de la ENCB señalaron que han solicitado una reunión con la directora de dicha unidad académica, Yadira Rivera Espinoza, pero hasta el momento no han encontrado apertura.

Además, denunciaron que pese a que realizan las mismas labores y tareas que sus compañeros basificados, los trabajadores que se desempeñan por honorarios no cuentan con contrato laboral.

Por los hechos, los trabajadores del IPN afectados pidieron al presidente AMLO solucionar tanto la falta de sueldos, como las irregularidades que ocurren por las contrataciones bajo el esquema de outsourcing.