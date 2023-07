El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente AMLO eliminar su conferencia mañanera del 26 de julio de 2023 por mostrar la encuesta que favorece a Morena.

Este viernes 28 de julio, el INE aprobó aplicar medidas cautelares contra el presidente AMLO luego de que el PAN y el PRD, que conforman la alianza Va por México, lo denunciaran.

El PAN se quejó de que el presidente difundiera los datos de una encuesta rumbo a las elecciones 2024 que muestra la preferencia hacia Morena y no a la oposición.

Por lo que denunciaron a AMLO por violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad de la contienda electoral.

En tanto, el PRD denunció a Morena por el uso indebido de los recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña por parte de las corcholatas.

Tras la denuncia del PAN, el INE aprobó aplicar medidas cautelares contra AMLO por vulnerar la neutralidad, imparcialidad e inequidad del proceso electoral de 2024.

Por ende, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a AMLO borrar el contenido de su mañanera del miércoles 26 de julio de 2023.

Además, pidieron al mandatario federal que se abstenga de emitir opiniones que puedan vulnerar el proceso al influir en la opinión de la ciudadanía.

La presidenta de la Comisión, Claudia Zavala aclaró que no se trata de una censura contra el presidente AMLO como éste ha señalado, sino que son acciones para el cumplimiento del deber que aplica para todos los funcionarios públicos.

Durante su mañanera del 26 de julio de 2023, el presidente AMLO presumió los resultados de una encuesta que favorecía a Morena rumbo a las elecciones 2024.

Dicha encuesta señalaba que el 49 por ciento de la ciudadanía prefería votar por Morena y partidos aliados, frente al 19 por ciento que votaría por la alianza Va por México.

“Ojalá que entiendan los del INE y el Tribunal electoral para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que entiendan que no hay nada. Es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la Transformación”.

AMLO