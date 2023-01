Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, se disculpó con Ricardo Monreal, líder del partido en el Senado, y lo invitó a la plenaria de diputados, donde estará con todas las corcholatas.

La disculpa de Ignacio Mier se dio en el sentido de la “omisión” que cometió Morena al no incluir a Ricardo Monreal en la agenda de la plenaria, donde estarán Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Fue el propio Ricardo Monreal quien reconoció y aceptó la disculpa de Ignacio Mier, de quien recibió una llamada telefónica donde le explicó que el problema fue una omisión en la agenda que se corrigió.

“Me dijo él, y le creo, que fue una omisión en su agenda no invitarme y yo le dije que no se preocupara, me dijo que si podía aceptar la invitación y dije que sí, y estamos afinando la fecha, pero le agradezco a Nacho Mier que me invite”, dijo Ricardo Monreal.

Ricardo Monreal no cree en las encuestas de Morena aunque favorecieron a su amigo Armando Guadiana (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Ricardo Monreal: A Claudia Sheinbaum “la vamos a tratar con mucho respeto”

Además de reconocer la invitación de Ignacio Mier a la plenaria de diputados, Ricardo Monreal confirmó la presencia de las tres corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En relación a la asistencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el senador dijo: “Los vamos a recibir como merecen. (Claudia Sheinbaum) Aceptó, va a estar aquí y la vamos a tratar con mucho respeto”.

Claudia Sheinbaum recibirá al presidente AMLO para la conferencia mañanera del 20 de enero (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Corrección de Ignacio Mier es en beneficio de la unidad: Ricardo Monreal

Por otro lado, Ricardo Monreal reconoció el gesto de Ignacio Mier y dijo: “Es una buena corrección del coordinador del grupo parlamentario de Morena, que repito, es correcta esa actitud política en beneficio de la unidad”.

Respecto la plenaria de los senadores de Morena, Ricardo Monreal comunicó que las tres corcholatas confirmaron su participación el próximo martes 31 de enero.