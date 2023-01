Ricardo Monreal, senador de la bancada de Morena, hizo un llamado a sus simpatizantes para que lo promuevan en redes sociales en busca de sus aspiraciones de ser candidato en 2024.

Por medio de un video que compartió en Twitter y Facebook, Ricardo Monreal pidió ayuda a sus simpatizantes, pues advirtió que él no tiene dinero, ni patrocinios, para promover sus aspiraciones.

Debido a ello, el senador de Morena llamó a quienes simpatizan con su proyecto, que lo ayuden a posicionarlo a través de redes sociales de cara a las elecciones 2024.

En su mensaje, Ricardo Monreal señaló que no cuenta con dinero, ni ningún tipo de patrocinio, para realizar una promoción de sus aspiraciones de ser candidato en 2024.

Así lo indicó el legislador federal al exponer que a pesar de que el contexto dentro de Morena no le favorece, no va a desistir de sus intenciones de contender por la sucesión presidencial.

Sobre ello, Ricardo Monreal apuntó que va a seguir “luchando”, aun cuando a diferencia de “otros u otra” aspirantes dentro de Morena, él no es referido de forma constante.

En el mimo sentido, dijo que seguirá en busca de ser designado candidato en 2024, pese a que insistió en acusar que el piso en la contienda interna del partido no es parejo.

Aun con el entorno considera como adverso, Ricardo Monreal dijo creer en la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena ) , así como en sus simpatizantes.

Incluso, el senador refirió que confía en los ciudadanos que no forman parte de las filas de ningún partido, así como en aquellos que no profesan ideologías radicales.

“A pesar de todo eso, creo en la gente, creo en la militancia, creo en los simpatizantes, creo en los ciudadanos que no tienen partido y que no profesan una ideología radical”

El 2023 será un año de complejidades en el que la unidad será indispensable para poder ratificar el triunfo electoral en 2024. Ser incluido en la lista de cuatro posibles sucesores del presidente @Lopezobrador_ no me aleja de la objetividad ni del análisis sereno. pic.twitter.com/MkAh07CHVw

Al señalar que la libertad para elegir a uno de los aspirantes a ser candidato en 2024 le permite seguir en su objetivo, Ricardo Monreal destacó que nadie debe imponer las preferencias.

Tras ello, llamó a sus simpatizantes a seguir confiando en su proyecto, además de que les pidió ayuda para que lo promuevan en redes sociales para ser candidato en 2024.

Y es que el legislador advirtió que no cuenta con el presupuesto para desplegar campañas de promoción de sus aspiraciones de cara a la elección interna de Morena.

Además, descartó que tenga en mente realizar una acción de ese tipo, pues advirtió que se trataría de un proceder ilegal que podría generarle una ventaja indebida con respecto a los otros aspirantes.

Por dicha razón, Ricardo Monreal aseguró que se mantendrá respetuoso de la ley y en estricto apego de lo establecido en la Constitución.

“Por eso te pido confíes. ¿Cómo me puedes ayudar? A través de las redes, no tenemos dinero, no disponemos de equipos pagados. No disponemos de patrocinadores económicos

Además de ilegal, podría resultar una ventaja indebida para los demás compañeros, yo voy a respetar la ley, voy a respetar la Constitución”

Ricardo Monreal