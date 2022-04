El diputado Gerardo Fernández Noroña reclamó a Morena el haber excluido de la discusión de hoy 28 de abril la iniciativa de derogación del horario de verano y su votación.

“Manifiesto mi franco enojo, mi molestia, a mis compañeros de Morena, por la decisión de no meter hoy a discusión el tema del horario de verano... Es un error, un error grave”, dijo Fernández Noroña en sesión de este jueves 28 de abril en la Cámara de Diputados.

El legislador del PT señaló que su propuesta era que a partir de noviembre de 2022 se hiciera el cambio de horario por última vez , mientras que hasta noviembre de 2021 se mantuviera vigente el horario de verano.

Gerardo Fernández Noroña consideró “un atraco” que se haya cambiado la agenda de este jueves 28 de abril y que se haya sacado de discusión de la eliminación del horario de verano.

Y es que la discusión de la iniciativa propuesta por Fernández Noroña se aplazó hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados que inicia en septiembre.

Sin embargo, criticó que su iniciativa haya sido aplazada una vez más, pues sostuvo que desde la legislatura pasada ha sido pospuesta.

“Ellos dicen que se tratará en septiembre, pero eso vienen diciendo desde la legislatura pasada. Yo no estoy conforme, me parece un error, me parece un atraco, me parece que no es cordial que se nos cambie la agenda”

Gerardo Fernández Noroña