En la Cámara de Diputados, se anunciará este jueves 28 de abril la iniciativa de eliminación del horario de verano.

La eliminación del horario de verano estaba programada para ser presentada en la sesión de ayer miércoles 27 de abril, pero al no haber recibido las respuestas de la Secretaría de Energía, de Economía y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los pros y contras de la medida, fue pospuesta para este jueves.

Y es que ante la iniciativa de eliminación del horario de Verano se solicitó hace más de un mes a las dependencias federales responder a diversos cuestionamientos de los diputados sobre sus posibles beneficios o desventajas.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, el diputado Gerardo Fernández Noroña aseguró que la eliminación del horario de verano se pospuso por “pequeños ajustes a la iniciativa”.

En este sentido, Fernández Noroña dijo que este jueves se pondrá fin al horario de verano.

Mañana le pondremos fin al horario de verano. Lo pospusimos un día por unos pequeños ajustes que hay que hacerle a la iniciativa. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) April 27, 2022

A esta afirmación se sumó la diputada morenista Brenda Espinoza López:

Hoy le pondremos fin al Horario de Verano. para que en el 2023 ya no aplique. ¿Estás de acuerdo? — Brenda Espinoza Lopez (@_BrendaEspinoza) April 27, 2022

Eliminación del horario de verano podría concretarse hasta septiembre

La eliminación del horario de verano podría discutirse en la Cámara de Diputados hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en el mes de septiembre.

Lo anterior, dado que según el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, la eliminación del horario de verano “no está incluida” en el orden del día de este jueves para su discusión .

El legislador priista subrayó la necesidad de tener los informes solicitados a las dependencias federales sobre las consecuencias de derogar el horario de verano.

En tanto, señaló que en este momento no hay suficiente información para tener una postura definida, dado que implica aspectos:

económicos

sociales

de tratados internacionales

de carácter personal de los ciudadanos

Rubén Moreira destacó que las iniciativas para eliminar el horario de verano todavía no han sido dictaminadas y pidió una reflexión más profunda del tema.

En la orden del día de este jueves 28 de abril aparece la iniciativa de Gerardo Fernández Noroña sobre la eliminación del horario de verano:

“Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y abroga el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 1 de marzo de 2002, a cargo del Dip. Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo” Iniciativa de derogación del horario de verano

Asimismo, se encuentra la iniciativa del diputado morenista Arturo Roberto Hernández Tapia :

“Que abroga el Decreto que establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002, a cargo del Dip. Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena” Iniciativa de derogación del horario de verano

No obstante, al no estar dictaminadas, todavía no pueden pasar a la etapa de discusión y posterior votación para una posible aprobación de la derogación del horario de verano.